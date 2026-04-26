Peskov: Bezbjednosna arhitektura Evrope nezamisliva bez Rusije

Autor:ATV
Komentari:0
Bezbjednosna arhitektura Evrope nezamisliva je bez Rusije, jer je ona neodvojivi element evropskog kontinenta, ocijenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Evropska bezbjednosna arhitektura je nezamisliva bez uzimanja u obzir ruskih interesa i bez učešća Rusije. Možemo se samo nadati da će ova trenutna generacija političara na kraju ustupiti mjesto pragmatičnijim političarima - rekao je Peskov.
On je dodao da je zasad situacija potpuno depresivna.
- Rusija ne može biti glavna prijetnja Evropi, jer je Rusija, šta god ko rekao, budući da je evroazijska zemljea, i dalje sastavni dio Evrope - istakao je Putin.
Ranije ove sedmice Njemačka je predstavila svoju prvu vojnu strategiju, eksplicitno izdvojivši Rusiju kao "glavnu prijetnju".
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Stil
58 min0
Republika Srpska
1 h0
Savjeti
1 h0
Društvo
1 h0
Najnovije
13
34
13
19
13
15
13
08
13
05
Trenutno na programu