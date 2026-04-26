Peskov: Bezbjednosna arhitektura Evrope nezamisliva bez Rusije

Bezbjednosna arhitektura Evrope nezamisliva je bez Rusije, jer je ona neodvojivi element evropskog kontinenta, ocijenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Evropska bezbjednosna arhitektura je nezamisliva bez uzimanja u obzir ruskih interesa i bez učešća Rusije. Možemo se samo nadati da će ova trenutna generacija političara na kraju ustupiti mjesto pragmatičnijim političarima - rekao je Peskov.

On je dodao da je zasad situacija potpuno depresivna.

- Rusija ne može biti glavna prijetnja Evropi, jer je Rusija, šta god ko rekao, budući da je evroazijska zemljea, i dalje sastavni dio Evrope - istakao je Putin.

Ranije ove sedmice Njemačka je predstavila svoju prvu vojnu strategiju, eksplicitno izdvojivši Rusiju kao "glavnu prijetnju".

(SRNA)