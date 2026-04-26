Trikovi šminkera za brzo prekrivanje podočnjaka

26.04.2026 12:36

Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка
Foto: RedWolf/Pexels

Područje ispod očiju je obično prvo koje otkriva da se niste dovoljno odmorili.

Srećom, šminka nudi moćna rješenja, sa tehnikama koje transformišu umorne oči za samo nekoliko minuta.

Šminka ispod očiju je manje o „prekrivanju“, a više o dodavanju svjetlosti, ravnoteže i dimenzije, ističu šminkeri.

Uz prave proizvode i tehnike, stvaranje prirodno osvježenog, mladalačkog izgleda postaje iznenađujuće lako. Svaki korak je osmišljen da izbriše znakove umora i vrati zdrav sjaj, čak i u vašim najnapornijim danima.

Kako šminka može transformisati podočnjake?

Kesice i podočnjaci mogu se pojaviti iz više razloga: nedostatak sna, zadržavanje tečnosti, zbog genetike ili jednostavno stres. Iako šminka ne može potpuno da ih obriše, može ih inteligentno kamuflirati. Ključ je razumijevanje kako svjetlost djeluje na nježnu kožu oko očiju i strateško nanošenje proizvoda. Šminka ne bi trebalo samo da sakrije, već bi trebalo da koriguje, balansirajući sjenke i osvijetljenost kako bi se stvorio budniji i prirodniji izgled.

1. Prvi trik: tehnika dvostrukog korektora

Korištenje dvije nijanse korektora je mali gest koji pravi veliku razliku. Počnite sa korektorom boje breskve da biste neutralisali tamnu pigmentaciju. Nakon toga nanesite korektor za pola nijanse svjetliji od vaše kože da biste je posvijetlili. Izblendajte oba sloja vlažnim sunđerom nježnim tapkanjem.

2. Drugi trik: nanošenje korektora za podizanje očiju

Umjesto da nanosite korektor po cijelom području ispod oka, povucite meku dijagonalnu liniju od unutrašnjeg ugla oka prema sljepoočnicama i razmažite je ka spolja. Ova optička tehnika podiže oči i smanjuje vid umora, pružajući suptilni efekat podizanja bez napora. Idealna je za dane kada je nedostatak sna primjetniji nego što biste željeli.

3. Četvrti trik: Tehnika „svijetlog sendviča“

Da biste osigurali da vaš korektor ostane na mjestu satima, nanesite tanak sloj providnog pudera između dva lagana nanošenja korektora. Ova metoda, poznata kao „svijetli sendvič“, fiksira proizvod bez ugrožavanja prirodnosti. Koristite malu četkicu da kontrolišete količinu i puder nanesite na područja gdje se koža najviše nabora.

