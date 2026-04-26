Tramp: Nije bilo upozorenja o prijetnjama

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da on i njegov tim nisu bili upoznati sa bilo kakvim prijetnjama prije incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, navodeći da je napadač morao "mnogo toga da prođe" da bi došao do njega.

Tramp je na konferenciji za novinare u Beloj kući posle pucnjave, na pitanje da li je bio upoznat sa bilo kakvim pretnjama ili da li je njegov tim imao prethodno upozorenje, odgovorio negativno, prenosi Si-en-en.

"Ne. Nije bilo obaveštenja. Nismo imali pojma", kazao je Tramp.

Na pitanje da li vjeruje da je on bio meta napada, Tramp je odgovorio da pretpostavlja da jeste.

"Pretpostavljam, mislim, ovi ljudi, oni su ludi, oni su ludi. I znate, nikad se ne zna. Bio je veoma daleko od mene", kazao je Tramp.

On je kazao da su mjere bezbjednosti koje je preduzela Tajna služba u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, gdje se održavala svečana večera, bile značajne.

"Imali smo resurse koji su sjedili za stolovima, bukvalno prerušeni. Ali imali smo, imali smo ljude po cijeloj prostoriji, tako da je (napadač) imao dug put pred sobom", rekao je Tramp.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da ga pucnjava tokom održavanja svečane večere Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj je prisustvovao, neće odvratiti od rata u Iranu, kao i da vjeruje da incident vjerovatno nije povezan sa tim sukobom.

"To me neće odvratiti od pobjede u ratu u Iranu. Ne znam da li je to imalo ikakve veze sa tim, zaista ne mislim tako, na osnovu onoga što znamo", rekao je Tramp u Bijeloj kući, na konferenciji za novinare nakon incidenta, prenosi Gardijan.

Tramp je zajedno sa drugim prisutnima na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, tokom protekle noći evakuisan iz hotela "Hilton" nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na kontrolni punkt u istom hotelu u kojem je Džon Hinkli pokušao da izvrši atentat na predsjednika Ronalda Regana 1981. godine.

Muškarca koji je osumnjičen da je otvorio vatru tokom održavanja večere Udruženja dopisnika Bijele kuće policija je identifikovala kao Kola Tomasa Alena (31), koji živi u predgrađu Los Anđelesa u Kaliforniji.

Policija je saopštila da je on bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmijenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbjednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu, piše Tanjug.