Vlasnik izgubio koze, u pomoć stigla Gorska služba spašavanja

Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) Široki Brijeg imali su zanimljivu intervenciju 24. aprila, kada su vlasniku stada koza u okolini grada pomogli u lociranju izgubljene stoke ili kako kažu u GSS-u - “zaigrane ekipe”.

Kako su naveli iz GSS-a, akcija je protekla u nešto opuštenijoj atmosferi u odnosu na prethodne angažmane, ali je bila zahtjevna zbog terenskih uslova.

Pilot drona radio je u izazovnim okolnostima, uz gustu vegetaciju i više promjenjivih izvora toplote, što je otežavalo potragu. Tokom preleta locirana su dva stada ovaca i nekoliko grla krava, a na kraju su pronađene i tražene koze.

Nakon lociranja, stado je uspješno usmjereno i vraćeno, čime je akcija uspješno okončana, prenose