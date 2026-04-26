Vlasnik izgubio koze, u pomoć stigla Gorska služba spašavanja

26.04.2026 11:38

Четири козе стоје поред зида
Foto: Pexels/Kold Shots

Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) Široki Brijeg imali su zanimljivu intervenciju 24. aprila, kada su vlasniku stada koza u okolini grada pomogli u lociranju izgubljene stoke ili kako kažu u GSS-u - “zaigrane ekipe”.

Kako su naveli iz GSS-a, akcija je protekla u nešto opuštenijoj atmosferi u odnosu na prethodne angažmane, ali je bila zahtjevna zbog terenskih uslova.

Pilot drona radio je u izazovnim okolnostima, uz gustu vegetaciju i više promjenjivih izvora toplote, što je otežavalo potragu. Tokom preleta locirana su dva stada ovaca i nekoliko grla krava, a na kraju su pronađene i tražene koze.

Nakon lociranja, stado je uspješno usmjereno i vraćeno, čime je akcija uspješno okončana, prenose

Тло не мирује: Земљотрес погодио Србију

Цвијановић о нападу на Трампа: Насиље не смије бити средство политичке борбе

Преминула млада инфлуенсерка: Њене посљедње ријечи сламају срца

Погледајте какве нас температуре очекују данас

Данас славимо Светог Артемона: Силом крста приковао змије за земљу

Обустава саобраћаја на овим дионицама

