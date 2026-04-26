Cvijanović o napadu na Trampa: Nasilje ne smije biti sredstvo političke borbe

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, najoštrije je osudila oružani napad na predsjednika SAD-a Donalda Trampa, poručivši da nasilje nikada ne može biti prihvatljivo sredstvo političke borbe.

Cvijanovićeva je istakla da ju je vijest o napadu na Trampa, njegovu porodicu i saradnike istinski zaprepastila.

"Najoštrije osuđujem ovaj užasni čin. Dobra okolnost je što napadač nije uspio u svojoj namjeri i što niko nije poginuo u ovom podmuklom napadu", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži „Iks“.

Zaprepastila me vijest o oružanom napadu na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, njegovu porodicu i saradnike. Najoštrije osuđujem ovaj užasni čin. Dobra okolnost je što napadač nije uspio u svojoj namjeri i što niko nije poginuo u ovom podmuklom napadu. Nadam… — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) April 26, 2026

Cvijanović je izrazila nadu u brz oporavak ranjenog pripadnika obezbjeđenja, naglašavajući da su ovakvi napadi nedopustivi u savremenom svijetu.