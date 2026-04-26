Čelnici fudbalskog kluba doživjeli nesreću po povratku sa utakmice

U pitanju su direktori Božidar Šikić i Denis Gudasić, a hrvatski mediji pišu da su povrijeđeni u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu uveče na auto-putu A3.

Čelnici zagrebačkog kluba vraćali su se sa prvenstvenog gostovanja u Osijeku (stadion "Opus Arena"), a do udesa je došlo pod nevjerovatnim i bizarnim okolnostima. Naime, na vozilo u pokretu naletio je jelen koji je istrčao na kolovoz, što je dovelo do gubitka kontrole nad automobilom i teškog sudara.

Iz kluba su se oglasili zvaničnim saopštenjem u kojem su potvrdili detalje drame:

"U subotu, 25. aprila, oko 22 sata, tokom povratka u Zagreb nakon utakmice između Osijeka i Lokomotive, došlo je do saobraćajne nesreće zbog istrčavanja divljači na auto-putu A3. Teže je povrijeđen izvršni direktor Lokomotive Denis Gudasić, koji se nalazi u bolnici u Slavonskom Brodu, dok je lakše povrede zadobio direktor Božidar Šikić", navodi se u saopštenju.

Srećom, najgore je izbjegnuto i obojica su van životne opasnosti.

"Svi su van životne opasnosti, a o svim novim informacijama pravovremeno ćemo obavijestiti javnost. Povrijeđenim čelnicima našeg kluba želimo što brži oporavak", poručili su iz kluba sa Kajzerice, prenosi Telegraf.rs.