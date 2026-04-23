Šok za Barselonu! Jamal se povrijedio na bizaran način, čeka ga duža pauza

Najbolji igrač Barselone Lamin Jamal povrijedio se na sinoćnjoj utakmici protiv Selte i to na prilično bizaran način.

Naime, Jamal je izveo jedanaesterac nakon čega se povrijedio i napustio igru. Prvi izvještaji navode da je prvotimac Barselone pokidao mišić zadnje lože te ga čeka duža pauza.

Zabrinjavajuće su ovo vijesti za navijače Barselone koji se bore za osvajanje titule prvaka Španije sa Realom iz Madrida, a gotovo sigurno je da će mladi fudbaler propustiti predstojeći El Klasiko koji bi mogao i odrediti novog/starog prvaka Španije.

Veliki je to hendikep za Katalonce kao i za reprezentaciju Španije koju sljedećeg ljeta očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu.

Španci su u grupi H zajedno sa reprezentacijama Urugvaja, Zelenortskih Ostrva te Saudijske Arabije pa prolaz grupe ne bi trebalo da dođe u pitanje.