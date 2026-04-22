Bufon i dalje ne može da prežali poraz od BiH: "Lakše bih povjerovao da ću vidjeti 1000 vanzemaljaca"

Legendarni Đanluiđi Bufon je prošlog mjeseca obavljao funkciju šefa delegacije reprezentacije Italije u periodu kada je ovaj nacionalni tim doživio novi bolan udarac - poraz u baražu za Svjetsko prvenstvo od BiH.

Nakon izvođenja penala, Zmajevi su slavili rezultatom 4:1 i ostavili Italijane bez plasmana na Mundijal, a utisci poslije poraza u Zenici i danas ostaju jaki.

Ovaj neuspjeh samo je nastavio niz razočaranja koji prati italijanski fudbal već godinama. Italija je ostala bez plasmana i na Svjetsko prvenstvo 2018. nakon poraza od Švedske, što je tada označilo i kraj reprezentativne karijere Bufona. Novi šok uslijedio je 2022, kada je selekcija Italije eliminisana od Sjeverne Makedonije i ponovo ostala bez nastupa na najvećoj svjetskoj sceni, prenosi Mondo.

Kad se sve sabere ili oduzme– Bufon nije krio razočaranje zbog posljednjeg neuspjeha.

– Bila je to bolna stranica za italijanski fudbal i za mene lično. Da mi je neko prije 12 godina rekao da će se ovo dogoditi, lakše bih povjerovao da ću vidjeti hiljadu vanzemaljaca oko sebe nego Italiju koja neće izboriti plasman na tri uzastopna velika turnira. Ali to je naša realnost – rekao je Bufon, pa dodao:

– Da bismo krenuli naprijed, moramo razumjeti zašto imamo poteškoće. Promjene su neophodne. Ako jasno sagledamo situaciju, imamo potencijal za bolju budućnost. Međutim, ako negiramo problem, on će uvijek ostati prisutan – istakao je.

Iskusni Italijan je potom izdvojio i glavne razloge pada voljenog tima.

– Prvi je globalizacija, danas su sve reprezentacije mnogo konkurentnije i prosječan nivo igre je značajno porastao. Drugi razlog je taktički aspekt – prije 15 godina bili smo nadmoćni u tom segmentu, što više nije slučaj. I treće, iako imamo kvalitetne igrače, nedostaje nam istinski kreativni genije poput Roberta Bađa, Aleksandra del Pjera ili Frančeska Totija, igrača koji su pravili razliku i donosili pobjede – zaključio je Bufon.

Tokom bogate karijere Bufon je branio za Parmu, Juventus i Pari Sen Žermen, dok je u dresu reprezentacije Italije upisao 176 nastupa i 2006. osvojio titulu svjetskog šampiona.