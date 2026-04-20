Skandal u Drugoj ligi FBiH: Utakmica prekinuta poslije samo 3 minute igre

U fudbalu u BiH se viđaju razne stvari iz sezone u sezonu, ali ovaj najnoviji događaj je popunio stupce rubrike vjerovali ili ne.

Naime, u Drugoj ligi FBiH Zapad ovog vikenda između Romarije iz Viteza i Bratstva iz Bosanske Krupe.

Ekipa iz Bosanske Krupe je u Vitez doputovala sa sedam fudbalera, da bi se nakon samo tri minute jedan od njih prijavio povredu i nije želio nastaviti meč.

Jedino što je preostalo glavnom arbitru na ovome meču Edinu Čauševiću je da prekine utakmicu koja je na kraju registrovana službenim rezultatom 3:0 za domaći sastav, prenosi Meridin sport.