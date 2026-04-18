Logo
Large banner

Borac prokockao prednosti i remizirao sa Veležom

18.04.2026 20:33

Komentari:

0
Борац прокоцкао предности и ремизирао са Вележом
Foto: FK Borac

Fudbaleri Borca prokockali su prednost od 2:0 i remizirali sa Veležom u okviru 29. kola Premijer lige BiH.

Borac je preko Hiroša stigao do dva gola prednosti za osam minuta. Prvo je pogodio u šestom minutu, a dva minuta kasnije povećao prednost na 2:0.

Velež je brzo odgovorio. Sačin u 16. minutu smanjuje prednost.

Prilika je bilo, ali su mreže mirovale. Šarić ipak u 70. minutu donosi drugi gol Veležu i remi.

U samom finišu Velež je ostao sa igračem manje jer he Hrkač dobio drugi žuti karton.

Borac je nakon ovog kola daleko ispred Zrinjskog na prvom mjestu. Velež je sa 40 bodova na četvrtoj poziciji.

Podijeli:

Tagovi :

FK Borac

FK Velež

Premijer liga BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Главни тренер Бајерна Венсан Компани реагује током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Бајерн Минхена и Реал Мадрида у Минхену, Њемачка, у сриједу, 15. априла 2026. године.

Fudbal

Skandal u svlačionici Bajerna: "Doveo je Albanca jer ima zgodnu sestru, odlazim iz kluba!

23 h

0
Пеп Гвардиола

Fudbal

Gvardiola: Ako izgubimo od Arsenala, gotovo je

1 d

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Poginuo mladi fudbaler, utopio se u jezeru

1 d

0
Фудбалер Лео Меси

Fudbal

Mesi kupio fudbalski klub!

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

03

Njemačka na problemu! Sve manje kerozina

20

58

Zakon privlačnosti: U ljubavi i ratu sve je dozvoljeno!

20

54

Minić: Radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Rača

20

48

Zaharova: Zapad ne odustaje od planova podjele svijeta za svoje interese

20

33

Borac prokockao prednosti i remizirao sa Veležom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner