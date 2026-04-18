Borac prokockao prednosti i remizirao sa Veležom

Fudbaleri Borca prokockali su prednost od 2:0 i remizirali sa Veležom u okviru 29. kola Premijer lige BiH.

Borac je preko Hiroša stigao do dva gola prednosti za osam minuta. Prvo je pogodio u šestom minutu, a dva minuta kasnije povećao prednost na 2:0.

Velež je brzo odgovorio. Sačin u 16. minutu smanjuje prednost.

Prilika je bilo, ali su mreže mirovale. Šarić ipak u 70. minutu donosi drugi gol Veležu i remi.

U samom finišu Velež je ostao sa igračem manje jer he Hrkač dobio drugi žuti karton.

Borac je nakon ovog kola daleko ispred Zrinjskog na prvom mjestu. Velež je sa 40 bodova na četvrtoj poziciji.