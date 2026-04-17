Poginuo mladi fudbaler, utopio se u jezeru

Učenik i sportista srednje škole Grovtaun, Elajdža Lemeubl, preminuo je u 17. godini nakon utapanja.
Nadležne službe su u subotu uveče dobile dojavu o mogućem utapanju u Vajldvud Park, u okrugu Kolambija u američkoj državi Džordžija.
Ekonomija
Cijena nafte ispod 100 dolara
Ronilački tim pronašao je tijelo mladića u jezeru Klarks Hil u okviru parka, manje od sat vremena nakon prijave.
Porodica, prijatelji i školski drugovi opraštaju se od talentovanog fudbalera, koji je već bio odlučio da karijeru nastavi na koledžu.
"Kao da je u pitanju noćna mora iz koje se nisam probudio", rekao je jedan od njegovih saigrača za američke medije, prenosi Kurir.
