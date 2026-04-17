Poginuo mladi fudbaler, utopio se u jezeru

17.04.2026 07:49

Foto: Tanjug/AP

Učenik i sportista srednje škole Grovtaun, Elajdža Lemeubl, preminuo je u 17. godini nakon utapanja.

Nadležne službe su u subotu uveče dobile dojavu o mogućem utapanju u Vajldvud Park, u okrugu Kolambija u američkoj državi Džordžija.

Нафта

Ekonomija

Cijena nafte ispod 100 dolara

Ronilački tim pronašao je tijelo mladića u jezeru Klarks Hil u okviru parka, manje od sat vremena nakon prijave.

Porodica, prijatelji i školski drugovi opraštaju se od talentovanog fudbalera, koji je već bio odlučio da karijeru nastavi na koledžu.

"Kao da je u pitanju noćna mora iz koje se nisam probudio", rekao je jedan od njegovih saigrača za američke medije, prenosi Kurir.

Pročitajte više

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Cijena nafte ispod 100 dolara

2 h

0
Расте број жртава пуцњаве у Турској: Преминуло дијете

Svijet

Raste broj žrtava pucnjave u Turskoj: Preminulo dijete

2 h

0
Доктор, хирург, рукавице

Svijet

Doktor umjesto slezine čovjeku izvadio jetru: Pacijent preminuo na operacijskom stolu

2 h

0
Стиже разведравање, погледајте гдје ће бити најтоплије

Društvo

Stiže razvedravanje, pogledajte gdje će biti najtoplije

2 h

0

Više iz rubrike

Фудбалер Лео Меси

Fudbal

Mesi kupio fudbalski klub!

14 h

0
Перез ушао у свлачионицу, избацио једног играча па очитао буквицу играчима

Fudbal

Perez ušao u svlačionicu, izbacio jednog igrača pa očitao bukvicu igračima

15 h

0
Бернардо Силва из Манчестер Ситија избија лопту током утакмице Премијер лиге између Челсија и Манчестер Ситија у Лондону, у недјељу, 12. априла 2026. године.

Fudbal

Bernardo Silva napušta Siti i prelazi u Juventus

17 h

0
Александер Манингер на представљању у Ливерпулу

Fudbal

Poginuo nekadašnji golman Juventusa i Liverpula

18 h

0

