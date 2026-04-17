Doktor umjesto slezine čovjeku izvadio jetru: Pacijent preminuo na operacijskom stolu

Hirurg sa Floride, dr Tomas Šaknovski (44), optužen je za ubistvo iz nehata drugog stepena nakon što je tokom operacije muškarcu (70) greškom izvadio jetru umjesto slezine, što je dovelo do smrti pacijenta na operacionom stolu.

Nesrećni događaj odigrao se u avgustu 2024. godine. Pacijent Bil Brajan iz Alabame došao je u bolnicu sa bolovima u stomaku. Kako se navodi u sudskim dokumentima, iako je nesrećni čovjek želio da se vrati kući, dr Šaknovski ga je tri dana pritiskao da pristane na operaciju dok na kraju nije popustio.

Tokom zahvata koji je trebalo da bude obično laparoskopsko uklanjanje slezine, hirurg je napravio nezamislivu grešku. Umjesto slezine, izvadio je jetru, što je izazvalo “katastrofalan gubitak krvi i smrt na operacionom stolu”.

Pravdao se šokom i haosom

Da stvar bude još jezivija, nakon operacije doktor se pravdao šokom i haosom, tvrdeći da je pacijent preminuo od pucanja aneurizme. Međutim, autopsija je otkrila surovu istinu: nije bilo nikakvog pucanja aneurizme, slezina je bila netaknuta na svom mjestu, a jetra je potpuno nedostajala!

Njegova udovica, Beverli Brajan, potpuno je slomljena.

– Kada ljudima pričam šta se desilo, i dalje zvuči previše strašno da bi bilo istinito. I sama jedva vjerujem da se to dogodilo. Možete li to da zamislite? – izjavila je nesrećna žena, prenosi NBC News.

Nije prvi put da je napravio kardinalnu grešku

Ono što dodatno ledi krv u žilama jeste podatak da dr Šaknovskom ovo nije prva kardinalna greška! U maju 2023. godine, on je tokom rutinskog zahvata greškom uklonio dio pankreasa pacijentu kojem je trebalo da izvadi nadbubrežnu žlijezdu, zbog čega je na kraju morao da isplati odštetu od 400.000 dolara.

Samo dva meseca kasnije, u julu 2023. godine, drugom pacijentu je greškom uklonio dio crijeva, što je izazvalo perforaciju od koje je pacijent nedugo zatim preminuo na intenzivnoj njezi.

Uhapšen na Floridi

Doktor je konačno uhapšen u ponedjeljak u Miramar Biču na Floridi i prebačen u zatvor u okrugu Volton, gdje čeka izlazak pred sud. Medicinska licenca mu je u međuvremenu suspendovana i opozvana u Alabami, Floridi i Njujorku. Zanimljivo je da, uprkos stravičnim optužbama, prema javnim evidencijama Šaknovski nikada ranije nije bio zamoljen da podnese ostavku niti su mu bile ukinute bolničke privilegije u posljednjih 10 godina.

Bolnica u kojoj se operacija dogodila, saopštila je da im je bezbjednost prioritet i naglasila da dr Šaknovski nikada nije bio njihov zaposleni, te da nije obavljao praksu u njihovim ustanovama od tog fatalnog avgusta.

Udovica preminulog Bila Brajana podnijela je ove godine i građansku tužbu i ima samo jednu želju: “On bi želio da njegova smrt spriječi da neko drugi bude povrijeđen. Ako smo mi morali kroz ovo da prođemo i on da umre, barem ovaj čovjek više nikoga neće povrijediti sada”