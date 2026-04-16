Bernardo Silva napušta Siti i prelazi u Juventus

ATV
16.04.2026 16:29

Бернардо Силва из Манчестер Ситија избија лопту током утакмице Премијер лиге између Челсија и Манчестер Ситија у Лондону, у недјељу, 12. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ian Walton

Portugalski fudbaler Bernardo Silva saopštio je ovog četvrtka da napušta Mančester siti na kraju sezone.

U oproštajnoj poruci na društvenoj mreži "Iks", iskusni 31-godišnji vezista je rekao da je proveo predivnih devet godina među "građanima" i zahvalio se treneru Pepu Gvardioli, saigračima, zaposlenim u klubu, a posebno navijačima.

Silva je u dresu engleskog kluba u svim takmičenjima odigrao 451 meč i postigao 76 golova. Osvojio je sa klubom Ligu šampiona, Svjetsko klupsko prvenstvo, šest titula prvaka Engleske, pet Liga Kupa i dva FA Kupa.

Portugalski, italijanski i engleski mediji tvrde da će Silva kao slobodan agent u junu potpisati višegodišnji ugovor sa Juventusom.

(Novosti)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Bernardo Silva

Mančester siti

Juventus

