Bernardo Silva napušta Siti i prelazi u Juventus

Portugalski fudbaler Bernardo Silva saopštio je ovog četvrtka da napušta Mančester siti na kraju sezone.

U oproštajnoj poruci na društvenoj mreži "Iks", iskusni 31-godišnji vezista je rekao da je proveo predivnih devet godina među "građanima" i zahvalio se treneru Pepu Gvardioli, saigračima, zaposlenim u klubu, a posebno navijačima.

Silva je u dresu engleskog kluba u svim takmičenjima odigrao 451 meč i postigao 76 golova. Osvojio je sa klubom Ligu šampiona, Svjetsko klupsko prvenstvo, šest titula prvaka Engleske, pet Liga Kupa i dva FA Kupa.

Portugalski, italijanski i engleski mediji tvrde da će Silva kao slobodan agent u junu potpisati višegodišnji ugovor sa Juventusom.

