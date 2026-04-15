Spektakl u Njemačkoj: Sedam golova, crveni karton i Bajern u polufinalu Lige šampiona

Fudbaleri Bajerna iz Minhena plasirali su se u polufinale Lige šampiona nakon što su sa 4:3 savladali Real Madrid i u drugom meču. Prvi meč je završen rezultatom 2:1 za Bavarce.

Spektakularno je počelo. Arda Guler je doveo Real u prednost već u prvom minutu. Manuel Nojer je pogrešio i dodao je loptu u noge Ardi Guleru koji je šutirao iz daljine i pogodio.

Izjednačio je tim iz Minhena. Korner Kimiha, greška Lunina i onda Pavlović sa metar glavom šalje loptu u mrežu.

Arda Guler je pogodio iz slobodnog udarca za 2:1, a Hari Kejn postiže pogodak za 2:2.

Real Madrid po treći put u meču je došao do prednosti. Kilijan Mbape je postigao pogodak. Sa tim rezultatom se otišlo na poluvrijeme.

Mreže su dugo mirovale u drugom poluvremenu, a onda spektakl.

Ušao je Eduardo Kamavinga u drugom poluvremenu umjesto Braima Dijasa. Dozvolio je Francuz sebi da za svega nekoliko minuta dobije dva žuta kartona i ostavi svoju ekipu sa igračem manje.

Bajern je izjednačio. Evrogol Luisa Dijasa. Raspalio je po lopti Kolumbija, a Lunin nije mogao ništa osim da isprati put lopte u mrežu, da bi Olise matirao Lunina za konačnih 4:3.

Arsenal je isto među četiri, izbacio je Sporting Lisabon uprkos 0:0 u revanšu. Prvi meč 1:0 za „tobdžije“.