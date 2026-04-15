Logo
Large banner

Preminuo čuveni fudbaler Real Madrida

Autor:

ATV
15.04.2026 10:52

Komentari:

0
Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Svijet fudbala potresla je vijest o smrti Hozea Emilija Santamarije, legende Real Madrida i jednog od najboljih defanzivaca svog vremena.

Santamarija je preminuo u 96. godini, potvrdio je madridski klub.

Popularni "Zid", kako su ga zvali zbog nevjerovatne čvrstine u odbrani, bio je ključni dio generacije koja je pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka utemeljila mit o Real Madridu.

Петер Мађар

Svijet

Mađar se posvađao sa voditeljem u emisiji

Santamarija je za Real nastupao od 1957. do 1965. godine i u tom periodu osvojio nevjerovatnih šest titula prvaka Španije i četiri Kupa evropskih šampiona (Liga šampiona). Igrao je rame uz rame sa najvećim ikonama fudbala poput Di Stefana, Puškaša, Genta i Kope, prenosi Alo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

preminuo fudbaler

Real Madrid

fudbaler

Sportski rekordi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.

Svijet

Mađar se posvađao sa voditeljem u emisiji

52 min

0
Рука на даљинском управљачу који је окренут према телевизору.

Društvo

m:tel: Izmjene u rasporedu TV kanala u skladu sa pravilima RAK-a

56 min

0
Пјевач открио нове информације о здравственом стању Зорице Брунцлик: ''Иде на боље''

Scena

Pjevač otkrio nove informacije o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: ''Ide na bolje''

59 min

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp o sporazumu sa Iranom: Veoma moguće

1 h

0

Više iz rubrike

Адемола Лукман из Атлетико Мадрида слави са саиграчима након што је постигао почетни гол за свој тим током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Атлетико Мадрида и Барселоне у Мадриду, Шпанија, у уторак, 14. априла 2026. године.

Fudbal

Barsini golovi nedovoljni, Atletiko Madrid u polufinalu

12 h

0
Ашраф Хакими из ПСЖ-а и Милош Керкез из Ливерпула боре се за лопту током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Ливерпула и Пари Сен Жермена у Ливерпулу, Енглеска, у уторак, 14. априла 2026. године.

Fudbal

Liverpul ponovo nemoćan pred PSŽ-om, kraj evropskog sna

12 h

0
Лионел Меси-26022026

Fudbal

Šok u MLS ligi: Mesijev trener i najbolji prijatelj podnio ostavku

13 h

0
Дејан Босанчић

Fudbal

Diskretni heroj, Dejan Bosančić, pobijedio bolest i ponovo trese mreže

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

34

Na ovim pumpama povrat od 0,10 KM po litru goriva, oglasio se Minić

11

30

Kupovina "salonca" pustoši novčanik: Isplati li se više polovnjak?

11

24

Taliću pet godina zatvora za brutalno razbojništvo u Gradišci

11

17

Ako imate česte jutarnje glavobolje, ovo morate znati

11

15

Vic dana: Ko je faca u kafani?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner