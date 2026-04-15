Preminuo čuveni fudbaler Real Madrida

Svijet fudbala potresla je vijest o smrti Hozea Emilija Santamarije, legende Real Madrida i jednog od najboljih defanzivaca svog vremena.
Santamarija je preminuo u 96. godini, potvrdio je madridski klub.
Popularni "Zid", kako su ga zvali zbog nevjerovatne čvrstine u odbrani, bio je ključni dio generacije koja je pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka utemeljila mit o Real Madridu.
Santamarija je za Real nastupao od 1957. do 1965. godine i u tom periodu osvojio nevjerovatnih šest titula prvaka Španije i četiri Kupa evropskih šampiona (Liga šampiona). Igrao je rame uz rame sa najvećim ikonama fudbala poput Di Stefana, Puškaša, Genta i Kope, prenosi Alo.
