Pjevač otkrio nove informacije o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: ''Ide na bolje''

Na proslavi rođenja ćerke harmonikaša Aleksandra Sofronijevića, među brojnim zvanicama našao se i pjevač Radiša Urošević.
Radiša je dao izjavu okupljenim medijima, a osvrnuo se i na stanje svoje koleginice Zorice Brunclik. Istakao je da se čuo sa Kemišom i da Zoričino stanje ide na bolje.
- Ne bih da komentarišem to previše detaljno. Čuo sam se sa Miroljubom. Zorica nije loše, ide na bolje... - započeo je on i dodao:
- Zorica se i do sada izborila sa mnogim stvarima, pa će se izboriti i sa ovim. Biće to sve u redu, kako i Kemiš kaže. On je optimista i svi mi smo. Želim im da Zorica što prije izađe na binu i da nas ponovo uveseljava - izjavio je Radiša Urošević.
