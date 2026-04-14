Sinovi nagovorili Britni Spirs da se prijavi na liječenje

14.04.2026 12:30

Пјевачица Бритни Спирс
Foto: Tanjug/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File

Sinovi Britni Spirs, Šon Preston i Džejden Džejms, odigrali su veliku ulogu u podsticanju pjevačice da se prijavi u ustanovu za liječenje nakon nedavnog hapšenja zbog vožnje pod uticajem.

"Bila je veoma uznemirena i potresena nakon hapšenja. I užasnuta je zbog mogućnosti odlaska u zatvor. Bile su potrebne nedjelje da shvati da je odlazak na rehabilitaciju najbolja opcija", kaže izvor ekskluzivno za Pipl.

"Tim Britni Spirs je od hapšenja insistirao na lečenju. Ljudi oko nje zaista brinu i stalno pokušavaju da je podrže, ali to ume da bude teško. Postoji mnogo zabrinutosti još od hapšenja", dodao je.

Izvor dodaje da su njeni sinovi, koje ima sa bivšim suprugom Kevinom Federlajnom, pokazali izuzetnu podršku.

"Njeni sinovi su imali veliku ulogu u tome da ode na rehabilitaciju. Bili su vrlo direktni prema njoj. Samo žele da bude zdrava", kaže izvor.

Podsjećamo, u nedjelju, 12. aprila, predstavnik pjevačice potvrdio je za Pipl da se sama prijavila u ustanovu za liječenje. Ovaj potez usledio je nakon što je uhapšena 4. marta u Venturi, u Kalifornija, zbog sumnje da je vozila pod uticajem alkohola i droga, prenosi B92.

Pročitajte više

Застава Републике Српске.

Republika Srpska

Rukovodstvo Srpske sutra u Beogradu sa Vučićem

1 h

1
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Republika Srpska

Poznato kada u Srpskoj počinje povrat novca za gorivo

1 h

0
Како д‌јетињство тајно режира ваше љубавне изборе?

Ljubav i seks

Kako d‌jetinjstvo tajno režira vaše ljubavne izbore?

1 h

0
портпарол Кремља Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Potrebno sačekati prve konkretne korake Vlade u Budimpešti

1 h

0

Više iz rubrike

Дарко Лазић

Scena

Emotivne riječi Darka Lazića: ''Još čekam da se pojaviš brate moj..''

5 h

0
Урош Станић

Scena

Uroš opleo po Staniji nakon što je nasrnula na njega u Eliti

18 h

0
Она 16, он 17 година и стају на "луди камен": Ћерка Тајсона Фјурија први пут у јавности с вjереником

Scena

Ona 16, on 17 godina i staju na "ludi kamen": Ćerka Tajsona Fjurija prvi put u javnosti s vjerenikom

21 h

1
Пјевачица Бритни Спирс

Scena

Britni Spirs završila na liječenju

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

32

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula maturantkinja (19): Vozač bio pijan i drogiran

13

29

Ovo je napadač koji je otvorio vatru u školi: Masakr najavio na društvenim mrežama

13

14

Poznat uzrok smrti muškarca koji je upao u šaht u Prijedoru

13

13

Da li je zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina donijela željene rezultate?

13

12

Pristao, a sada se "pravi Englez": Stanivuković kaže da "nema informacije" o debati

