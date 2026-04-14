Sinovi nagovorili Britni Spirs da se prijavi na liječenje

Sinovi Britni Spirs, Šon Preston i Džejden Džejms, odigrali su veliku ulogu u podsticanju pjevačice da se prijavi u ustanovu za liječenje nakon nedavnog hapšenja zbog vožnje pod uticajem.

"Bila je veoma uznemirena i potresena nakon hapšenja. I užasnuta je zbog mogućnosti odlaska u zatvor. Bile su potrebne nedjelje da shvati da je odlazak na rehabilitaciju najbolja opcija", kaže izvor ekskluzivno za Pipl.

"Tim Britni Spirs je od hapšenja insistirao na lečenju. Ljudi oko nje zaista brinu i stalno pokušavaju da je podrže, ali to ume da bude teško. Postoji mnogo zabrinutosti još od hapšenja", dodao je.

Izvor dodaje da su njeni sinovi, koje ima sa bivšim suprugom Kevinom Federlajnom, pokazali izuzetnu podršku.

"Njeni sinovi su imali veliku ulogu u tome da ode na rehabilitaciju. Bili su vrlo direktni prema njoj. Samo žele da bude zdrava", kaže izvor.

Podsjećamo, u nedjelju, 12. aprila, predstavnik pjevačice potvrdio je za Pipl da se sama prijavila u ustanovu za liječenje. Ovaj potez usledio je nakon što je uhapšena 4. marta u Venturi, u Kalifornija, zbog sumnje da je vozila pod uticajem alkohola i droga, prenosi B92.