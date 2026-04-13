Britni Spirs završila na liječenju

Muzička pop zvijezda Britni Spirs ušla je u ustanovu za liječenje od zavisnosti nešto više od mjesec dana nakon što je uhapšena zbog sumnje da je vozila pod uticajem alkohola i droga.

Predstavnik Spirsove rekao je za "Associated Press" da se 44-godišnja pop superzvijezda dobrovoljno prijavila u ustanovu.

Dana 5. marta, policajci Kalifornijske saobraćajne patrole (CHP) primili su prijavu da "BMV" vozi brzo i nepravilno na auto-putu US 101 u okrugu Ventura blizu granice s okrugom Los Anđeles, saopštila je "CHP".

Srbija Dobro razmislite prije što nego spakujete kofere: Ovo vas može koštati plate

Spirs, koja živi u tom području, podvrgla se nizu testova trezvenosti na terenu i uhapšena je zbog sumnje da je vozila pod uticajem kombinacije alkohola i droga, saopštile su vlasti, prenosi "IrishNews".