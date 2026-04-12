Tuga u domu Darka Lazića: ''Djeca još uvijek ne mogu da shvate šta se desilo''

Porodica pjevača Darka Lazića prolazi kroz jedan od najtežih perioda nakon što je njegov brat Dragan Lazić 11. marta tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.

Uoči vaskršnjih praznika, u njihovom domu i dalje vlada velika tuga, dok je najveća podrška Branki Lazić njen emotivni partner Dragan Paunović, koji se ne odvaja od nje.

Dragan Paunović je u emotivnoj ispovijesti govorio o tome kako se porodica nosi sa gubitkom.

- Za Vaskrs će vjerovatno nešto organizovati najviše zbog djece. Iskreno, ne vjerujem da će biti pravo slavlje, ali zbog njih mora bar malo da se obilježi, koliko god da je teško. Mnogo je teško... meni je teško, a mogu da zamislim koliko je tek njima - istakao je Dragan Paunović.

Govoreći o pokojnom Draganu Laziću, Paunović je naglasio da je riječ o osobi vedrog duha koja je znala da oraspoloži ljude i u najtežim trenucima.

- Nažalost, kako je - tako je. Velika je žalost i tragedija. Dragan je bio jedan izuzetno pozitivan dečko, pun energije i života. Znao je i u najtužnijim trenucima da razveseli čovjeka. Baš mi je žao. Šta da vam kažem... Branka se nekako bori, ali joj je najteže. To je nešto najgore što može da se desi. Podržavam je koliko god mogu, ali tu zapravo niko ne može mnogo da pomogne, mora da nauči da živi sa tim gubitkom. Tuga nikada neće proći, ali život mora dalje, i zbog unučića, i zbog Darka i snajke - rekao je Dragan.

On je dodao da su Branka i snajka Ivana, supruga pokojnog Dragana, stalno zajedno i da se međusobno podržavaju.

- Snajka Ivana je uz Branku non-stop i mnogo joj znači. Branka se drži koliko može, ali djeca još uvijek ne mogu da shvate šta se desilo, mala su. Za Vaskrs, nažalost, neću biti tu zbog obaveza u Austriji, ali i zbog moje djece, jer oni žive ovdje sa mnom. Ipak, sljedeće nedjelje ću obavezno doći i biti tu kada budu obilježavali četrdeset dana. Sa Brankom sam u kontaktu tokom cijelog dana. Vidjeli smo se pre neki dan, bila je kod mene kada sam bio u Srbiji. Trudim se da dolazim što češće, makar na jedan dan nedjeljno - objasnio je Brankin partner.

Pjevač Darko Lazić je nakon porodične tragedije boravio na Svetoj Gori kako bi se pomolio, a prema riječima Paunovića, preuzeo je brigu o tri porodice, svojoj majci Branki, kao i udovici i djeci preminulog brata, i nastoji da svima bude oslonac u ovom teškom periodu.

- Šta da kažem, moraju dalje. Divim se kako Darko Lazić sve to podnosi. Dare je jak, koliko god da mu je teško. Mora dalje, a svaka mu čast koliko je profesionalan u svom poslu uprkos svemu. Uvijek je tu za sve, sada je on glava kuće. Želim im mnogo snage dok prolaze kroz najteži period u životu. I dalje ne mogu da vjerujem da je jedan takav čovjek tako otišao - naveo je Paunović.

