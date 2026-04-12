Oko 600 putnika ostalo zarobljeno nakon pucanja dalekovoda: Ima povrijeđenih

12.04.2026 14:20

Воз на прузи.
Foto: Unsplash

Dvije osobe su povrijeđene, a oko 600 putnika je zarobljeno usljed pucanja dalekovoda na željezničkoj relaciji Berlin-Minhen.

Pucanje dalekovoda pričinilo je veliku štetu i poremećaje u saobraćaju.

Policija je saopštila da se šteta procjenjuje na šestocifreni iznos nakon incidenta u blizini grada Cana-Elster /Zahna-Elster/ u oblasti Vitenberg.

Voz kompanije ICE udario je u oboren dalekovod, ostavljajući oko 600 putnika zarobljenih.

Željeznički operater "Dojče ban" saopštio je da putnici treba da očekuju kašnjenja i duže vrijeme putovanja. Procijenjeno je da je dodatno vrijeme putovanja između gradova 30 minuta.

Vlasti su saopštile da je i dalje nejasno šta je uzrokovalo pucanje dalekovoda.

Spasilačke operacije su usporene zbog opasnosti koju predstavlja sistem električne energije pod naponom.

