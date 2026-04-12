Oko 600 putnika ostalo zarobljeno nakon pucanja dalekovoda: Ima povrijeđenih

Dvije osobe su povrijeđene, a oko 600 putnika je zarobljeno usljed pucanja dalekovoda na željezničkoj relaciji Berlin-Minhen.
Pucanje dalekovoda pričinilo je veliku štetu i poremećaje u saobraćaju.
Policija je saopštila da se šteta procjenjuje na šestocifreni iznos nakon incidenta u blizini grada Cana-Elster /Zahna-Elster/ u oblasti Vitenberg.
Voz kompanije ICE udario je u oboren dalekovod, ostavljajući oko 600 putnika zarobljenih.
Željeznički operater "Dojče ban" saopštio je da putnici treba da očekuju kašnjenja i duže vrijeme putovanja. Procijenjeno je da je dodatno vrijeme putovanja između gradova 30 minuta.
Vlasti su saopštile da je i dalje nejasno šta je uzrokovalo pucanje dalekovoda.
Spasilačke operacije su usporene zbog opasnosti koju predstavlja sistem električne energije pod naponom.
