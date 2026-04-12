Do 13 sati glasalo više od 54 odsto birača u Mađarskoj

Do 13 sati izlaznost je bila 54,14 odsto, što je više u odnosu na izbore 2022. godine, kada je do istog perioda glasalo 40.01 odsto birača.

U Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 milion birača.

Prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.