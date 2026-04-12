Poruka iz Rusije: Nastavljamo specijalnu operaciju sve dok Zelenski ne skupi hrabrost

ATV
12.04.2026 13:30

Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Rusija će nastaviti specijalnu vojnu operaciju nakon isteka vaskršnjeg prekida vatre, dok ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ne skupi hrabrost da postigne mirovni sporazum, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je istakao da Rusija želi trajni mir, koji bi mogao biti postignut već danas ako Zelenski donese neophodne i dobro poznate odluke i ne skupi hrabrost da preuzme odgovornost.

"Želimo trajni mir. Trajni mir se može postići kada obezbjedimo svoje interese i ostvarimo ciljeve koje smo postavili od samog početka. To se može učiniti bukvalno 'danas'. Ali Zelenski mora da donese te dobro poznate odluke", napomenuo je Peskov novinaru Pavelu Zarubinu.

Peskov je dodao da su pregovori o miru za sada stavljeni na čekanje od strane Sjedinjenih Država, a Moskva razumije trenutni angažman SAD.

"Za sada je ovaj dio posla na pauzi. Razumijemo obim posla naših američkih kolega", rekao je Peskov, komentarišući status pregovora o ukrajinskom rješenju.

Peskov je istakao da se očekuje da će proces pregovora sa ukrajinskom stranom biti "veoma komplikovan, pedantan i spor".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

