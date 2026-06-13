Vozači budite strpljivi: Višečasovna čekanja na prelazima

Autor:ATV
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Višečasovna čekanja u kolonama zabilježena su danas na više graničnih prelaza sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom.
Kolone vozila čekaju na graničnom prelazu Zupci na izlazu iz BiH ka Crnoj Gori, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ulazu u BiH iz Srbije duže se čeka na prelazima Šepak, Karakaj i Pavlovića most, a na ulazu iz Hrvatske na prelazima Kostajnica i Brod.
Duge kolone vozila formirane su i na ulazu u Hrvatsku iz BiH na prelazima Doljani, Bijača i Osoje.
Na ostalim prelazima putnička vozila, zasad, ne čekaju duže od 30 do 40 minuta.
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