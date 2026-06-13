Ministar u Vladi Srpske otkrio: 5 godina bio taksista, osnovao firmu sa Kinezima

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac izjavio je da će jedan od njegovih glavnih ciljeva u narednom periodu biti značajno povećanje izdvajanja za razvoj turizma, navodeći da sadašnji budžet nije dovoljan da bi se iskoristili ogromni potencijali koje Srpska posjeduje.

Puhovac je u podkastu Srne rekao da resorno ministarstvo trenutno raspolaže sa oko 500.000 KM za grantove u turizmu, što je, kako je ocijenio, nedovoljno za ozbiljniji razvoj ove privredne grane.

Ned Puhovac

"Za narednu godinu planiram da razgovaram sa premijerom i svima koji o tome odlučuju da budžet za turizam bude najmanje 10 miliona KM, jer bez ulaganja u turizam nemate budućnost", konstatovao je Puhovac.

On je naglasio da Republika Srpska raspolaže izuzetnim prirodnim resursima, ali da su oni nedovoljno iskorišteni.

"Imamo planine, rijeke, banje, Perućicu, prirodne ljepote koje mnogi nemaju. Dok obilazim Republiku Srpsku vidim da je riječ o potencijalu koji je praktično neiskorišćen", naveo je Puhovac.

Prema njegovim riječima, većinu investicija u turizam trenutno iznose privatni preduzetnici koji ulažu sopstveni kapital, dok je institucionalna podrška ograničena.

Puhovac smatra da se značaj turizma još ne prepoznaje u dovoljnoj mjeri, iako je riječ o oblasti koja donosi višestruke efekte za privredu i promociju Republike Srpske.

"Turista koji ode zadovoljan iz Srpske najbolji je promoter zemlje. Ne postoji bolja promocija jedne države od turizma", naglasio je Puhovac.

On je ukazao da turizam trenutno učestvuje sa svega oko 1,5 odsto u bruto domaćem proizvodu Republike Srpske, što pokazuje veliki prostor za rast.

Rođen u Brčkom, radio više poslova

Puhovac je u podkastu Srne govorio i o svom životnom i profesionalnom putu, navodeći da je rođen u Brčkom, da je po struci magistar ekonomije, te da je tokom karijere radio različite poslove u više zemalja.

"Kao gimnazijalac sam maštao da budem ginekolog. Sticajem okolnosti, nisam. Završio sam kao ekonomista. Poslije sam i magistrirao. Moj prvi posao je bio u Lukavcu i Tuzli. Bio sam profesor. Poslije je moj put bio složen, sa različitim državama, sa različitim okolnostima. Poslije sam bio direktor u Komunalnom u Brčkom", rekao je Puhovac.

Između ostalog, pet godina je radio kao taksista u njemačkom Manhajmu, što je ocijenio kao jedno od najdragocjenijih životnih iskustava, a potom je sa porodicom otišao u Australiju, gdje je živio i radio više od decenije.

"Zatim sam otišao u Njemačku. Tamo sam živio osam godina. Moj najljepši posao sam radio tu, to je bio taksista. Radio sam mnoge poslove, ali to je bio najljepši i najiskustveniji posao koji možete doživjeti. To sam radio u Njemačkoj punih pet godina", rekao je ministar.

On je istakao da je nakon toga otišao u Australiju i tu je živio od 1999. godine. Takođe, kazao je da mu u Australiji i danas žive kćerke.

S Kinezima osnovao firmu

" Kao i svugdje vani, imate period prilagođavanja koji je kod mene trajao dvije godine. Sa tri dobra prijatelja Kineza sam napravio firmu, ta firma se bavila uvozom i izvozom čelika za satove u Kinu. Mi smo jedini koji smo uvozili u Kinu. Tada sam devet ili 10 mjeseci živio i radio u Dubaiju", istakao je on.

Prije dolaska na ministarsku funkciju bio je angažovan i u administraciji Brčko distrikta na realizaciji projekata u saradnji sa Svjetskom bankom.