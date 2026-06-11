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Vidović najavila: Penzioneri u Srpskoj dobijaju jednokratnu pomoć

11.06.2026 15:04

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пензије пензионери
Foto: Pexel/ Ninoslav Zivkovic

Za penzije će u ovoj godini biti isplaćene dvije milijarde i 203 miliona KM, više za 66,6 miliona nego što je bilo planirano u budžetu, a planirana je i jednokratna pomoć za penzionere, rekla je ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović.

"Penzije će se povećati od avgusta mjeseca za 3,55 odsto, a u januaru su povećane za 6,45 odsto. Tu dolazimo na povećanje od 10 odsto. To iznosi 35.4 miliona od avgusta do kraja godine", kaže Vidović.

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Ona kaže da je planirana i isplata jednokratne pomoći za penzionere koja iznosi 31 milion i 200 hiljada.

"Penzioneri koji imaju ispod prosječne penzije dobiće 120 KM, a penzioneri koji imaju iznad dobiće 80", rekla je Vidović.

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Ministar finansija kaže da će iz budžeta biti doznačena 243 miliona KM da se isplate penzije u punom obimu.

"Prihod od doprinosa PIO milijardu i 986 miliona što znači da će prema ovom rebalansu iz budžeta biti doznačeno 243 milion da bi se penzije isplatile u punom iznosu", kaže Vidović.

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Penzija

Isplata penzija

Zora Vidović

Vlada Republike Srpske

jednokratna pomoć penzije

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