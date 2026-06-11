Kazna 500 maraka: Policija poslala upozorenje pojedinim vozačima

Policijska uprava Trebinje poslala je upozorenje motociklistima i naglasila da će od 12. do 14. juna biti pojačane kontrole u saobraćaju.

Trebinjska policija apelovala je na sve vozače i putnike na motociklima da se pridržavaju važećih zakonskih propisa, prije svega da tokom vožnje motocikala nose zakopčanu zaštitnu kacigu, za šta je propisana novčana kazna.

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"Vozači motocikala su jedna od najranjivijih kategorija u saobraćaju zbog toga što prilikom učestvovanja u saobraćajnoj nezgodi nemaju karoseriju koja ih štiti od udara, nego svojim tijelom ostvaruju kontakt sa podlogom, što za posljedicu najčešće ima teške tjelesne povrede", kažu u PU Trebinje.

Kazna 500 maraka

Iz policije podsjećaju da je zakonom propisano da će onaj ko narušava mir drugih na javnom mjestu naglim startovanjem vozila pri čemu stvara prekomjernu buku biti kažnjen novčanom kaznom od 500 maraka.

Policijska uprava Trebinje je za pet mjeseci evidentirala 10 nezgoda u kojima je učestvovalo devet vozača motocikala i jedan vozač moped.

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"U ovim nezgodama lakše povrijeđen je jedan vozač mopeda i tri vozača motocikla, teže su povrijeđena dva vozača motocikla. Za pet mjeseci 2025. godine, evidentirano je sedam nezgoda, u kojima su učestvovala dva vozača mopeda i pet vozača motocikala", zaključuju u PU Trebinje.