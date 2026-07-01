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SDS prelomio: Blanuša kandidat za predsjednika, Božović za srpskog člana Predsjedništva

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 18:31

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3
Сједница СДС-а
Foto: RTRS

Branko Blanuša kandidat je SDS-a za predsjednika Republike Srpske, a Marinko Božović za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Ovo je odlučeno na sjednici Glavnog odbora SDS-a održanoj u Bijeljini.

Blanuša je potvrdio svoju kandidaturu, dok za srpskog člana Predsjedništva još uvijek u opticaju ostaju pregovori sa predsjednikom PSS-a Draškom Stanivukovićem.

SDS je usvojio i liste kandidata za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PD PS BiH).

Podsjećamo, predsjednik PSS-a Draško Stanivuković prethodno je najavio da će, ukoliko SDS ne prihvati njihove prijedloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima, on "99 odsto" biti kandidat za predsjednika Republike Srpske. Ovo je najavio od nedjelje u 19 časova, za kada je zakazana sjednica najviših organa ovog pokreta.

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Branko Blanuša

SDS

Izbori 2026

Republika Srpska

predsjednik Republike Srpske

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