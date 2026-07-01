Cvijanović: Sastanak sa Kalasovom prilika da je upoznam sa stavovima i pozicijom Srpske

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas u Predsjedništvu BiH.
"Sastanak sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas u Predsjedništvu BiH bila je prilika da je upoznam sa stavovima i pozicijom Republike Srpske u pogledu aktuelnim političkih tema u BiH", istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Sastanak sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas u Predsjedništvu BiH bila je prilika da je upoznam sa stavovima i pozicijom Republike Srpske u pogledu aktuelnim političkih tema u BiH. pic.twitter.com/iiyzIu6ZYC— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) July 1, 2026
Podsjećamo, Kaja Kalas sastala se danas sa članovima Predsjedništva BiH u Sarajevu.
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