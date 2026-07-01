Cvijanović: Sastanak sa Kalasovom prilika da je upoznam sa stavovima i pozicijom Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas u Predsjedništvu BiH.

"Sastanak sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas u Predsjedništvu BiH bila je prilika da je upoznam sa stavovima i pozicijom Republike Srpske u pogledu aktuelnim političkih tema u BiH", istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Sastanak sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas u Predsjedništvu BiH bila je prilika da je upoznam sa stavovima i pozicijom Republike Srpske u pogledu aktuelnim političkih tema u BiH. pic.twitter.com/iiyzIu6ZYC — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) July 1, 2026

Podsjećamo, Kaja Kalas sastala se danas sa članovima Predsjedništva BiH u Sarajevu.