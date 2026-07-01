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Cvijanović: Sastanak sa Kalasovom prilika da je upoznam sa stavovima i pozicijom Srpske

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 16:44

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Српски члан Предсједништва БиХ се састала са високом представницом ЕУ за спољну политику и безбједност Кајом Калас у Предсједништву БиХ
Foto: Cvijanovic_Z/X

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas u Predsjedništvu BiH.

"Sastanak sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas u Predsjedništvu BiH bila je prilika da je upoznam sa stavovima i pozicijom Republike Srpske u pogledu aktuelnim političkih tema u BiH", istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Podsjećamo, Kaja Kalas sastala se danas sa članovima Predsjedništva BiH u Sarajevu.

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Željka Cvijanović

Kaja Kalas

Sastanak

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