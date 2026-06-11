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U Srpskoj pravi bejbi bum - rođene 42 bebe

Autor:

ATV
11.06.2026 07:53

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beba porodilište
Foto: Pexel/ Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 42 bebe, po 21 djevojčica i 21 dječak, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 16, potom u Bijeljini pet, u Istočnom Sarajevu četiri, u Doboju, Zvorniku i Foči po tri, te u Prijedoru, Trebinju, Nevesinju i Gradišci po dvije.

U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i 10 dječaka, u Bijeljini tri djevojčice i dva dječaka, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i dva dječaka, u Doboju i Foči po dvije djevojčice i po jedan dječak, u Zvorniku tri djevojčice, u Prijedoru, Trebinju i Nevesinju po djevojčica i dječak, a u Gradišci dva dječaka.

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beba

porodilište

bebe

Republika Srpska

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