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Majkrosoft sprema novi talas otpuštanja

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 14:51

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Мајкрсофт
Foto: pexels/Davide Comunian

Majkrosoft se sprema da objavi novu rundu otpuštanja kao dio svojih napora za kontrolu troškova, kažu izvori upoznati sa poslovanjem kompanije.

Očekuje se da će smanjenja uticati na hiljade radnih mjesta, uključujući odjeljenja za prodaju i konsultacije i odjeljenje za video igre Xbox, izvještava Buznis Insajder .

Manje otpuštanja nego prošle godine

Očekuje se da će novi talas otpuštanja biti manji nego prošle godine. Ovog puta, otpuštanja će pogoditi manje od 2,5 odsto od 220.000 zaposlenih, prema izvorima koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti pitanja. Kompanija planira da objavi otpuštanja sljedeće nedjelje, iako bi tačan datum mogao da se promijeni. Prema jednom od izvora, nekim radnicima pogođenim otpuštanjima biće odmah ponuđene nove pozicije unutar kompanije.

Uobičajena praksa na početku fiskalne godine

I prethodnih godina, Majkrosoft je bio poznat po smanjenju broja zaposlenih na početku nove fiskalne godine, koja počinje 1. jula. Podsjetimo se da je prošle godine kompanija otpustila 6.000 radnika u maju i još 9.000 u julu, što je činilo oko 4 procenta ukupne radne snage.

Pritisak za ulaganje u vještačku inteligenciju

Ovi planovi odražavaju Majkrosoftovu strategiju smanjenja troškova uz istovremeno povećanje ulaganja u vještačku inteligenciju. Kompanija je pod pritiskom Volstrita zbog strahova da bi vještačka inteligencija mogla da zamijeni neke softverske usluge, te bi samim tim teoretski postala dio Majkrosoftove ponude. Vrijednost akcija je pala u proteklom mjesecu za oko 19 procenata, što je najgori mjesečni pad od ere dot-koma.

Dobrovoljni penzioni program smanjuje broj otpuštanja

Ranije ove godine, Majkrosoft je pokrenuo program dobrovoljnog penzionisanja, nudeći otpremnine zaposlenima u SAD na pozicijama nivoa 67 i niže koji su imali 70 godina i 70 godina ili više radnog staža. Skoro 9.000 zaposlenih, ili oko 7 procenata od 125.000 zaposlenih Majkrosofta u SAD, imalo je pravo na otpremnine.

Prema jednom izvoru, oko trećina zaposlenih koji ispunjavaju uslove prihvatila je ponudu, što je bilo u skladu sa očekivanjima. To je ono što je omogućilo Majkrosoftu da ovogodišnji talas otpuštanja bude manji nego prošle godine. Zaposleni u prodaji čija je plata zasnovana na proviziji isključeni su iz programa, prema internom dokumentu.

Otkazivanja takođe u odjeljenju za Xbox

Otpuštanja u Xbox-u ​​su očekivana otkako je novi izvršni direktor odeljenja za igre, Aša Šarma, pozvala na „resetovanje“ poslovanja u internom dopisu zaposlenima.

(indeks)

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