Neviđena prevara: Poznata kompanija izgubila milione zbog jednog mejla

Autor:ATV
Komentari:0
Estonska kompanija pretrpjela je ogromnu štetu usljed prevare poznate kao BEC (business email compromise), potvrdila je policija kojoj je u četvrtak prijavljena prevara.
Prema preliminarnim podacima, iznos štete iznosi 1,6 miliona evra, piše Ärileht.
Prema prvim informacijama, kompanija je primila imejl od svog partnera u kojem je zatraženo da se ubuduće računi uplaćuju na drugi bankovni račun.
Prevaranti su podesili da poruka izgleda kao da su je poslali predstavnici partnerske firme, ali se zapravo radilo o lažnom nalogu.
Riječ je o šemi u kojoj prevaranti stupaju u elektronsku prepisku ili šalju fišing poruke, računajući na to da će primalac zbog nepažnje povjerovati u sadržaj mejla i izvršiti traženu uplatu.
Često se predstavljaju kao rukovodioci ili zaposleni i traže da se hitno izvrši određena uplata, prenosi Novosti.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Svijet
1 h0
Zdravlje
1 h0
Ekonomija
2 h0
Nauka i tehnologija
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Nauka i tehnologija
2 d0
Najnovije
Najčitanije
17
28
17
24
17
21
17
09
17
00
Trenutno na programu