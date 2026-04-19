Logo
Large banner

Neviđena prevara: Poznata kompanija izgubila milione zbog jednog mejla

Autor:

ATV
19.04.2026 15:52

Komentari:

0
Невиђена превара: Позната компанија изгубила милионе због једног мејла

Estonska kompanija pretrpjela je ogromnu štetu usljed prevare poznate kao BEC (business email compromise), potvrdila je policija kojoj je u četvrtak prijavljena prevara.

Prema preliminarnim podacima, iznos štete iznosi 1,6 miliona evra, piše Ärileht.

Stigao mejl od "partnera"

Prema prvim informacijama, kompanija je primila imejl od svog partnera u kojem je zatraženo da se ubuduće računi uplaćuju na drugi bankovni račun.

Prevaranti su podesili da poruka izgleda kao da su je poslali predstavnici partnerske firme, ali se zapravo radilo o lažnom nalogu.

Riječ je o šemi u kojoj prevaranti stupaju u elektronsku prepisku ili šalju fišing poruke, računajući na to da će primalac zbog nepažnje povjerovati u sadržaj mejla i izvršiti traženu uplatu.

Često se predstavljaju kao rukovodioci ili zaposleni i traže da se hitno izvrši određena uplata, prenosi Novosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prevara

Internet prevara

računar

novac

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner