"Biće brzo i lako, zbrisaćemo vas sa lica zemlje": Tramp uputio nikad brutalniju prijetnju

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD "uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu" ukoliko ta zemlja ne prihvati ponuđeni dogovor.

On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je Iran "juče otvorio vatru u Ormuskom moreuzu – potpuno kršenje sporazuma o primirju".

Tramp je dodao da je Iran navodno gađao francuski brod i britanski teretni brod, kao i da će američki predstavnici otputovati u Islamabad na pregovore i stići u utorak ujutru.

"Iran je nedavno objavio da zatvara moreuz, što je čudno, jer ga je naša blokada već zatvorila. Oni nam pomažu, a da toga nisu ni svjesni", napisao je Tramp.

"Nudimo veoma pošten i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti, jer ako to ne učine, Sjedinjene Američke Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu", poručio je.

Dodao je i da će "to biti brzo i lako" ukoliko Iran ne prihvati sporazum.