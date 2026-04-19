"Biće brzo i lako, zbrisaćemo vas sa lica zemlje": Tramp uputio nikad brutalniju prijetnju

19.04.2026 15:45

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD "uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu" ukoliko ta zemlja ne prihvati ponuđeni dogovor.

On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je Iran "juče otvorio vatru u Ormuskom moreuzu – potpuno kršenje sporazuma o primirju".

Tramp je dodao da je Iran navodno gađao francuski brod i britanski teretni brod, kao i da će američki predstavnici otputovati u Islamabad na pregovore i stići u utorak ujutru.

"Iran je nedavno objavio da zatvara moreuz, što je čudno, jer ga je naša blokada već zatvorila. Oni nam pomažu, a da toga nisu ni svjesni", napisao je Tramp.

"Nudimo veoma pošten i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti, jer ako to ne učine, Sjedinjene Američke Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu", poručio je.

Dodao je i da će "to biti brzo i lako" ukoliko Iran ne prihvati sporazum.

Donald Tramp

Iran

Hormuški moreuz

zatvoren Hormuški moreuz

Amerika

Pročitajte više

Предсједник Доналд Трамп слуша говоре прије потписивања извршне наредбе у Овалном кабинету Бијеле куће, у суботу, 18. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Teške optužbe iz Bijele kuće: Tramp tvrdi da je Iran pogazio primirje

2 h

0
Двије америчке "звијери" слетјеле близу Исламабада: Ово значи само једно!

Svijet

Dvije američke "zvijeri" sletjele blizu Islamabada: Ovo znači samo jedno!

6 h

0
Предсједник Доналд Трамп шета Јужним травњаком по доласку у Бијелу кућу, у петак, 17. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Drama u Bijeloj kući: Tramp okupio državni vrh zbog Irana i Hormuškog moreuza

9 h

0
Хормушки мореуз

Svijet

Ormuz zatvoren, Tramp sazvao sastanak: "Neće nas Iran ucjenjivati"

9 h

0

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Više ljudi povrijeđeno u pucnjavi kod Univerziteta Ajova

2 h

0
Предсједник Доналд Трамп слуша говоре прије потписивања извршне наредбе у Овалном кабинету Бијеле куће, у суботу, 18. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Teške optužbe iz Bijele kuće: Tramp tvrdi da je Iran pogazio primirje

2 h

0
Костим медвједа који су преваранти у Калифорнији користили да би варали осигурање

Svijet

Uz pomoć medvjeđeg kostima pokušali prevariti osiguranja, osuđeni su

5 h

0
Бивши бугарски предсједник Румен Радев држи говор на завршном скупу своје кампање у Софији, у четвртак, 16. априла 2026. године, док се Бугарска приближава пријевременим парламентарним изборима.

Svijet

Izbori u Bugarskoj, favorit zagovara jačanje odnosa s Rusijom

5 h

0

Skandalozno ponašanje suda u Brčkom: Osumnjičeni za obljubu djeteta pušten na slobodu

17

24

Amidžić: Naša dužnost je da pamtimo, a obaveza da govorimo

17

21

MUP Srpske o komemorativnom skupu u Donjoj Gradini: Prisustvovalo oko 14.000 ljudi

17

09

Peskov: Brisel bi našao način da deblokira pomoć Kijevu, sa Orbanom ili bez njega

17

00

Šnicle mu došle glave! Zbog preglasnog lupanja reagovala policija

