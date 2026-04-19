Teške optužbe iz Bijele kuće: Tramp tvrdi da je Iran pogazio primirje

19.04.2026 14:43

Предсједник Доналд Трамп слуша говоре прије потписивања извршне наредбе у Овалном кабинету Бијеле куће, у суботу, 18. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Džonatan Karl, glavni dopisnik Ej-Bi-Si njuza iz Vašingtona, izvijestio je na platformi X da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Tvrdi kako mu je Tramp rekao da je Iran počinio "ozbiljno kršenje" primirja, ali da i dalje vjeruje kako može postići mirovni sporazum.

Nije precizirao šta tačno smatra kršenjem primirja.

"Sporazum će se dogoditi. Na ovaj ili onaj način. Na lijep način ili na teži način. Dogodiće se. Možete me citirati", rekao je predsjednik SAD.

Primirje između SAD i Irana stupilo je na snagu 8. aprila i traje do 22. aprila.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Halibaf saopštio je da između Irana i Sjedinjenih Država i dalje postoje velike razlike.

Nove napetosti pojavile su se nakon što je Iran jučer ponovno zabranio prolaz brodova kroz Hormuški moreuz.

Moreuz će ostati zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne ukinu blokadu iranskih luka, objavila je mornarica Iranske revolucionarne garde putem državnih medija.

Uski morski prolaz ključna je tačka za globalnu trgovinu naftom i plinom, a blokada je uzrokovala velike poremećaje, potaknuvši vrtoglavi rast cijena energije i grčevite mjere diljem svijeta za sprječavanje nestašice goriva.

