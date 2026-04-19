Uz pomoć medvjeđeg kostima pokušali prevariti osiguranja, osuđeni su

19.04.2026 11:55

Foto: Odjel za osiguranje

Ttroje stanovnika južne Kalifornije osuđeno je na zatvorske kazne zbog prevare u kojoj su inscenirali napade medvjeda na svoje luksuzne automobile i potom naplatili više od 141.000 dolara od osiguravajućih društava.

Kako bi izveli prevaru, angažovali su osobu u kostimu medvjeda koja je ulazila u automobile i kuhinjskim alatima nalik kandžama ostavljala ogrebotine, objavilo je kalifornijsko Odjeljenje za osiguranje. Stanovnici okruga Los Anđeles potom su podnosili zahtjeve za odštetu trima različitim osiguravajućim kućama.

Dobili 180 dana zatvora

Dvojica optuženih, Ruben Tamrazjan (26) i Vahe Muradhanjan (32) iz Glendejla, osuđeni su na 180 dana zatvora, odnosno oko šest mjeseci, te moraju platiti više od 50.000 dolara odštete svaki.

Treća optužena, Alfija Cukerman (39) iz Vali Vilidža u Los Anđelesu, takođe je osuđena na 180 dana zatvora, dok iznos odštete još nije određen. Svo troje ranije su se izjasnili da ne osporavaju optužbe za krivično djelo prevare osiguranja.

Četvrti optuženi, Ararat Čirkinijan (39) iz Glendejla, imaće pripremno ročište u septembru.

Uhapšeni u novembru 2024.

Operaciju „Medvjeđa kandža“ pokrenulo je kalifornijsko Odjeljenje za osiguranje nakon što je jedno osiguravajuće društvo prijavilo sumnjiv zahtjev o medvjedu koji je 28. januara 2024. navodno provalio u Rolls-Royce Ghost iz 2010. u Lejk Arouhedu.

Optuženi su tvrdili da je medvjed oštetio unutrašnjost vozila, a fotografije koje su dostavili prikazivale su izgrebana sjedala i vrata. Na snimcima koje su priložili, a koje je objavilo Odjeljenje, vidi se nešto što nalikuje medvjedu kako se kreće po zadnjem sjedalu Rolls-Roycea i udara po kontrolnoj ploči.

Istragom je kasnije utvrđeno da su podneseni i lažni zahtjevi prema još dvjema osiguravajućim kućama, uz tvrdnje da je medvjed istog dana i na istoj lokaciji oštetio unutrašnjost dva vozila marke Mercedes-Benc.

Gotovo identični snimci tih „provala“, za koje se čini da su snimljeni nadzornom kamerom s obližnjeg prilaza, takođe prikazuju „medvjeda“ kako otvara vrata automobila i pretražuje prednja i zadnja sjedala.

Biolog iz kalifornijskog Odjeljenja za ribu i divljač pregledao je snimke i zaključio da je „jasno riječ o čovjeku u kostimu medvjeda“. Optuženi su uhapšeni u novembru 2024, a prilikom pretresa detektivi su pronašli detaljno izrađen kostim smeđeg medvjeda.

(Indeks)

