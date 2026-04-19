Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve u NDH

Brojni građani stižu u Donju Gradinu gdje će uskoro početi obilježavanje Dana sjećanja na žrtve genocoida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

Povodom obilježavanja Dana sjećanja biće položeni vijenci i cvijeće na grobno polje Topole, a parastos i pomen žrtvama genocida biće služen na grobnom polju Hrastovi.

Centralni dio obilježavanja upriličen je danas, u 8.30 časova kada je služena Sveta liturgija u Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, a potom će program biti nastavljen u Spomen-području Donja Gradina, gd‌je je za 11.15 časova predviđeno okupljanje učesnika.

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH

Polaganje vijenaca i cvijeća na grobnom polju Topole je u 11.30 časova, a u 12.00 časova će na grobnom polju Hrastovi biti služen parastos i vjerski pomen žrtvama genocida u NDH.

Obilježavanje će biti završeno obraćanjem zvaničnika u 12.45 časova.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba.

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u Republici Srpskoj je Dan žalosti.