Logo
Large banner

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve u NDH

Autor:

ATV
19.04.2026 11:25

Komentari:

7
Foto: Srna

Brojni građani stižu u Donju Gradinu gdje će uskoro početi obilježavanje Dana sjećanja na žrtve genocoida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

Povodom obilježavanja Dana sjećanja biće položeni vijenci i cvijeće na grobno polje Topole, a parastos i pomen žrtvama genocida biće služen na grobnom polju Hrastovi.

Centralni dio obilježavanja upriličen je danas, u 8.30 časova kada je služena Sveta liturgija u Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, a potom će program biti nastavljen u Spomen-području Donja Gradina, gd‌je je za 11.15 časova predviđeno okupljanje učesnika.

Polaganje vijenaca i cvijeća na grobnom polju Topole je u 11.30 časova, a u 12.00 časova će na grobnom polju Hrastovi biti služen parastos i vjerski pomen žrtvama genocida u NDH.

Obilježavanje će biti završeno obraćanjem zvaničnika u 12.45 časova.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba.

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u Republici Srpskoj je Dan žalosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donja Gradina

Jasenovac

Dan sjećanja

nevine žrtve

NDH

Srbi

Jevreji

Romi

Komentari (7)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner