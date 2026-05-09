Još jedna velika pljačka stoke u Njemačkoj: Ukradeno 48 krava i teladi

Njemački poljoprivrednik iz regiona Šprevald prijavio je krađu 48 krava i teladi, a portparolka Južne policijske direkcije saopštila je da nema naznaka da su životinje pobjegle.

Poljoprivrednik je za RBB izjavio da vjeruje da su počinioci uglavnom ciljali krave dojilje i telad staru između šest i devet mjeseci. Dodao je kako pretpostavlja da je riječ o profesionalcima, jer nije lako uhvatiti i transportovati toliki broj životinja, prenosi "Bild".

Šteta je procijenjena na 75.000 evra, a njemačka kriminalistička policija već vodi opsežnu istragu.

Ovo nije izolovan slučaj. Prije samo dvije i po nedjelje, 69 goveda nestalo je u okrugu Elba-Elster, kada su lopovi provalili u dvorište i ciljano ukrali mlade krave.

"Tačno su znali gdje ih neće vidjeti, šta traže i gdje da to pronađu", rekao je tada šef proizvodnje stoke poljoprivredne zadruge Grefendorf, Ekard Cšope (28) za "Bild".

On je dodao da trenutno nije poznato gdje su lopovi odvezli stoku, ali iznosi svoje sumnje.

"Ne u Poljsku, mi stočari se poznajemo. Vjerovatno na jug, možda čak i u Bugarsku", rekao je Cšope.

Slični slučajevi zabilježeni su širom Njemačke, od Bavarske do Meklenburga-Zapadne Pomeranije. Iako bi transport stoke pri prelasku granice trebalo da bude strogo kontrolisan, vjeruje se da su počinioci životinje prevozili u običnim kamionima kako bi izbjegli pažnju nadležnih, prenosi Telegraf.