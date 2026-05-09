Moskva proslavila Dan pobjede: Pogledajte najljepše kadrove sa Crvenog trga

Otkucajima sata na Spasiteljevoj kuli u Kremlju, tačno u 10 časova po lokalnom vremenu, počela je vojna parada na Crvenom trgu u Moskvi.

Crvenim trgom danas je marširalo više hiljada oficira i vojnika u čast 81. godišnjice pobjede nad fašizmom. Paradom zastave Ruske Federacije i zastave pobjede Crveni trg je postao mjesto sjećanja na milione stradalih u borbi protiv nacizma. Ovogodišnja parada održana je uz pojačane mjere bezbjednosti zbog rata u Ukrajini, a prvi put poslije skoro dvije decenije nije bilo prikaza teške vojne tehnike. Umjesto tenkova i raketnih sistema, akcenat je stavljen na pješadijske jedinice, zastave i simboliku pobjede Crvene armije.

Svečani marš vojske predvodio je komandant Parade heroj Ruske Federacije general-pukovnik Andrej Mordvičov.Ministar odbrane Andrej Bjelousov pozdravio je paradne jedinice i čestitao Dan pobjede.

Bjelousov je raport o spremnosti vojske predao vrhovnom glavnokomandujućem oružanih snaga Ruske Federacije. Riječi Vladimira Putina pažljivo su se slušale širom svijeta.

"Obilježavamo ovaj datum sa iskrenom zahvalnošću prvom pokoljenju pobjednika. Ovo je čuvanje sjećanja na dostignuća u Velikom otadžbinskom ratu. Pamtićemo podvig sovjetskog naroda, jer je upravo on dao odlučujući doprinos uništenju nacizma, spasao je svoju zemlju i spasao je svijet. Stavio je tačku na fatalni bespoštedni sukob, vratio suverenitet onim državama koje su kapitulirale pred hitlerovskom Njemačkom i pretvorile se u pokorne saučesnike njenih zločina. Naš vojnik je pretrpio kolosalne gubitke i kolosalne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Evrope", rekao je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

Povučena je paralela sa aktuelnim sukobom u Ukrajini. Putin poručuje da ruski vojnici danas nastavljaju tradiciju svojih predaka.

"Oni se suprotstavljaju agresivnoj sili koju naoružavaju i podržava cio blok NATO-a. Bez obzira na to, naši heroji napreduju. Uporedo sa ruskim vojnicima su radnici i inženjeri, naučnici, izumitelji. Oni nastavljaju tradiciju svojih prethodnika, oslanjajući se na savremeno ratno iskustvo, stvaraju napredne i jedinstvene primjerke naoružanja, razvijaju njihovu masovnu proizvodnju. Čvrsto sam uvjeren da je naša stvar pravedna i pobjeda će uvijek biti naša", rekao je Putin.

Odjeknula je i počasna artiljerijska paljba.

Crvenim trgom su prodefilovale pješadijske formacije ruske vojske, kadeti vojnih škola i počasna garda tri roda vojske, kopnenih, vazdušno-kosmičkih i pomorskih snaga. Prvi put u paradi učestvovali su i pripadnici Sjevernokorejske narodne armije. Prikazan je i video-snimak savremenih sistema naoružanja i bespilotnih letjelica ruske vojske, a završnicu svečanosti obilježili su preleti akro-grupa „Ruski vitezovi“ i „Striži“. Šest jurišnih aviona obojilo je nebo iznad Moskve bojama ruske zastave. Nakon održane parade uslijedilo je polaganje vijenaca i cvijeća na Grob neznanog junaka. Iako bez tenkova i teške mehanizacije, Moskva je i ove godine Dan pobjede predstavila kao najznačajniji praznik za Rusiju koji je duboko ukorijenjen u nacionalnom sjećanju i istoriji.. Centralna poruka sa Crvenog trga bila da se pobjeda u Drugom svetskom ratu u Rusiji i dalje posmatra kao simbol nacionalnog jedinstva i vojne snage. Vojne parade održane su i u drugim ruskim gradovima, od Vladivostoka do Novosibirska.