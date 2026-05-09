Avion pregazio čovjeka - VIDEO

Avion kompanije "Frontir Erlajns" udario je i usmrtio pješaka na pisti Međunarodnog aerodroma u Denveru dok se pripremao za polijetanje kasno u petak naveče, potvrdile su vlasti.

Incident je uzrokovao kratkotrajan požar na motoru, a svih 224 putnika i članova posade evakuisano je iz aviona, prenosi BBC.

Republika Srpska Cvijanović: Bećirović u SB UN bez saglasnosti Predsjedništva BiH

Prema saopštenju aerodroma, osoba je preskočila vanjsku ogradu i samo dva minuta kasnije našla se na uzletno-sletnoj stazi, gdje ju je udario avion.

Nije bio radnik aerodroma?

Let Frontir Erlajnsa trebao je poletjeti iz Denvera za Los Anđeles oko 23 sata po lokalnom vremenu.

Iz Aerodroma Denver (DIA) saopštili su kako se ne vjeruje da je stradala osoba bila radnik aerodroma, te identitet još nije utvrđen.

"Aerodrom je pregledao liniju ograde i utvrdila da je netaknuta", stoji u saopštenju.

Iz avio kompanije Fronter poručili su: "Duboko žalimo zbog ovog događaja".

Srbija Tragedija u Zrenjaninu: Radnik poginuo na gradilištu

Nakon sudara, vatrogasna služba Denvera brzo je ugasila požar na motoru.

Više putnika povrijeđeno

U kabini se pojavio dim pa je iz predostrožnosti naređena evakuacija svih putnika iz aviona putem tobogana za hitne slučajeve.

Dvanaest putnika prijavilo je lakše povrede zadobijene tokom incidenta, a petero ih je prevezeno u obližnje bolnice.

Svijet Skandal u elitnoj londonskoj školi: Nastavnica otpuštena zbog veze sa učenikom

Uzletno-sletna staza zatvorena je dok Federalna uprava za vazduhoplovstvo ne provede istragu.

"Izuzetno nam je žao zbog ovog incidenta i izražavamo saučešće svima pogođenima", saopštila je uprava aerodroma Denver, prenosi "Indeks".