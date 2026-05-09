Jeziv pad Markeza, stigle strašne vijesti o njegovom stanju

09.05.2026 18:25

Foto: Screenshot / X

Mark Markez doživio je težak pad u Sprint trci u Le Manu i sada za španskog vozača stižu veoma loše vijesti.

Devetostruki svjetski šampion pao je u pretposljednjem krugu sprint trke u Francuskoj i pad je bio, pa, malo je reći gadan.

Njegov Dukati potpuno je izgubio kontrolu i izbacio ga van sjedišta. Markez je preletio preko motocikla i vrlo jako udario u tlo.

Bilo je jasno da ne može proći bez povreda, a sada su stigle i prve informacije o njegovom stanju.

Španski vozač doživio je prelom stopala i sada mu slijedi put u Madrid na dalje preglede i početak oporavka.

Prve procjene su da Markez neće nastupati ni u narednoj trci koja je na programu u Katalunji.

Markezu je ovo samo jedna u nizu povreda koje je imao u posljednjih nekoliko godina. Uprkos tome, uspio je prošle sezone da osvoji novu, devetu titulu svjetskog šampiona.

