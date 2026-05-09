Jeziv pad Markeza, stigle strašne vijesti o njegovom stanju

Mark Markez doživio je težak pad u Sprint trci u Le Manu i sada za španskog vozača stižu veoma loše vijesti.
Devetostruki svjetski šampion pao je u pretposljednjem krugu sprint trke u Francuskoj i pad je bio, pa, malo je reći gadan.
Njegov Dukati potpuno je izgubio kontrolu i izbacio ga van sjedišta. Markez je preletio preko motocikla i vrlo jako udario u tlo.
Bilo je jasno da ne može proći bez povreda, a sada su stigle i prve informacije o njegovom stanju.
Španski vozač doživio je prelom stopala i sada mu slijedi put u Madrid na dalje preglede i početak oporavka.
Prve procjene su da Markez neće nastupati ni u narednoj trci koja je na programu u Katalunji.
Markezu je ovo samo jedna u nizu povreda koje je imao u posljednjih nekoliko godina. Uprkos tome, uspio je prošle sezone da osvoji novu, devetu titulu svjetskog šampiona.
AN ABSOLUTELY MASSIVE CRASH for @marcmarquez93 💥— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 9, 2026
Thankfully he's up on his feet #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/gyPcleGMFZ
