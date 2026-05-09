Objavljen snimak ubistva pjevača - silovatelja beba

Britanski "Dejli mejl" objavio je šokantan snimak iz unutrašnjosti strogo čuvanog zatvora u Vejkfildu, koji prikazuje posljednje trenutke života pedofila Jana Votkinsa.

Na snimku se vidi kako nekadašnji pjevač grupe "Lostprofets" posrće iz svoje ćelije dok mu krv natapa majicu, nakon što su mu robijaši unakazili lice i vrat.

Ubica Riko Gedel (25) navodno je hladnokrvno prerezao Votkinsu grkljan i jugularnu venu, a zatim sa osmijehom dobacio čuvaru:

"Ako sam ga ubio, razgovaraš sa nekim slavnim".

Dok su mu ljekari pružali pomoć na podu hodnika, Gedel je prolazio pored i ironično mu poručio: "Lijepo spavaj, Votkins, momčino".

Sud u Lidsu otkriva da je napad trajao svega 20 sekundi, a Votkins je bio "živa meta" jer su ostali zatvorenici smatrali da je smrt jedina adekvatna kazna za njegove gnusne zločine nad bebama i djecom.

Dok se ubica brani tvrdnjom da je "izgubio samokontrolu", javnost je zgrožena detaljima borbe za život u "krilu B" britanskog Alkatraza.