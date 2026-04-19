Kaplun: Moramo se sjećati strahota i zločina i biti glas svih žrtava

Sjećanje je ključna riječ u jevrejskom narodu - sjećati se i pamtiti kao neupitna i jedina obaveza tako i danas obaveza svih kako prisutnih u Donjoj Gradini tako i u svijetu, rekao je specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun.

„Kada je Adamov sin ubio svog brata. Adam je rekao: "Krv tvoga brata vapi meni iz zemlje". Mi stojimo danas na svetoj zemlji neopisivog zločina koji je bolni podsjetnik na ono što se događa kada se to ne kontroliše. 81 godinu kasnije svi mi i dalje čujemo vapaje krvi žrtava, krvi Jevreja, Srba i Roma. Vapaje iz zemlje. To su vapaji koje ne možemo utišati i vapaj koje ne možemo ignorisati“, kazao je specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun.

Kako on kaže riječ zahor u jevrejskoj bibliji znači pamtiti. Sjećanje i pamćenje uvijek je u jevrejskom narodu je bila ključna riječ , bila ključ – sjećati se i pamtiti.

„Danas se moramo sjećati strahota i zločina koji su se dogodili ovdje, kao što se hiljadama godina sjećamo izlaska iz Egipta šabata i svih egzila kroz koje smo prošli. Zahor znači čuti vapaj krvi, krvi kojom je natopljena ova zemlja i odgovoriti na njega. To znači reći istinu i osigurati da se njihove priče ispričaju i da se sjećanja na sve njih ne zaborave. Vidite, sjećanje nije dovoljno, nažalost naša srca moraju biti njihova groblja“, Kaplun.

Čuti vapaje žrtava i biti glas svih njih, kako kaže Kaplun, dužnost i odgovornost je svih kako prisutnih danas u Donjoj Gradini tako i onih u svijetu te drugi izbor ne postoji.

„Poznavao sam Elija Vizela veoma dugo i dugo sam s njim radio on me naučio šta istinski znači čuti svaki vapaj i to istinski čuti sve. Eli je imao moralnu hrabrost iz onoga što je preživio u Aušvicu, naučio je da kada kažemo „nikada više“ to nije slogan već i poziv na djela. Zato je govorio u aparthejdu u Južnoj Africi, genocidu u Ruandi i o zločinima koji su se dogodili ovdje u BiH devedesetih godina prošlog vijeka“, navodi Jehuda Kaplun.

On ističe da je svaki zločin zločin i svaki se posmatra kao nešto što je učinjeno da bi se ubile desetine ili milioni ljudi.

„Danas ovdje čujemo vapaje koji odjekuju iz ove zemlje. Ne samo iz Jasenovca već od žrtava svih zločina koji su se dogodili širom ove zemlje i dalje. Neki ljudi žele da iskrive istinu o onome što se dogodilo ovdje, ali istina se ne može iskriviti. Milioni su ubijeni tokom Drugog svjetskog rata tokom užasta nacista i onih koji su im pomagali. Zato je general Auzenhauer svjedočio o užasima Ordrufa jer je čak i tada odmah tada znao da će jednog dana neko poricati da su se dogodili. Dok stojimo ovdje i posmatramo ovo polje smrti i čujemo krike naš odgovor onima koji iskrivljuju ili poriču ono što se dogodilo, naš odgovor je jednostavan – zahor! Nećemo zaboraviti niti zatvoriti oči niti pokriti uši rukama. Pokriti uši da ne čujemo krik nekoga koji plače i traži pomoć znači utišati sve. Bilo da se radi o poricanju bilo kojeg genopcida i svaki pokušaj prepravljanja istorije je uvreda za žrtve svakog zločina. Zato su predsjednik Tramp i sekretar Rubio bili jasni rekavši svijetu ne može biti kompromisa sa zlom i kompromisa na račun istine i žrtava Holokausta“, rekao je izaslanik predsjednika SAD.