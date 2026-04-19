Patrijarh Porfirije: Donja Gradina - zemlja natopljena suzama i krvlju

Nema uzvišenijeg niti moćnijeg mjesta sa kojeg se pozdrav "Hristos vaskrse" može silnije izreći i dalje čuti nego na mjestu raspreća našeg nevinog Gospoda pokraj Jerusalima i ovdje na mjestu najstrašnije golgote srpskog naroda - u Donjoj Gradini, rekao je danas Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije

"Sabralo nas je ovo sveto mjesto - Donja Gradina, zemlja natopljena ljudskim suzama i ljudskom krvlju, ali i osvećena molitvom", rekao je patrijarh.

On je istakao da su tu riječi suvišne i da je prvenstveno potrebna tišina srca, tišina u kojoj osluškujemo i čujemo glas onih koji su svojim stradanjem osvjedočili vjeru, ljubav i dostojanstvo ljudskog lika.

"Potrebna je iznad svega čista molitva. Zato se danas molitveno poklanjamo Svetim jasenovačkim mučenicima, nevino postradalima, našim precima i rođacima, susjedima, jednom riječju, našim sunarodnicima", poručio je patrijarh Porfirije.

Patrijarh je istakao da se molitveno poklanjamo mučenicima koji su kroz tamu užasnog ustašnog zla ušli u svjetlost vaskrsenja.

"Njihovo stradanje je prevazišlo vrijeme i prostor i postalo svjedočanstvo vjere koja se ne gasi. Sjećamo se ne samo svojih već i žrtava iz jevrejskog i romskog naroda. Sjećamo se i svih nedužno stradalih bilo kada i bilo gdje, bilo kome da pripadaju", rekao je on.

Patrijarh Porfirije je naglasio da smo danas, na našu žalost i sramotu, suočeni sa bespotrebnim krvoprolićima koji za sobom ostavljaju nove nevine žrtve.

"Posljednju riječ ima ljubav i naš Isus Hristos, koji je vaskrsao i pokazao da tama ne može da sakrije svjetlost. Ne dolazimo da se sjećamo prošlosti već i da učimo od žrtava kako da živimo u sadašnjosti da čuvamo vjeru u srcu i ne dozvolimo da nam se srce ispuni gorčinom. Da ostanemo ljudi mira, zajednice, pravde, koji znaju da je život predivni dar božji i da bog ima posljednju riječ", rekao je patrijarh srpski.

