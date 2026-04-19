Logo
Large banner

Patrijarh Porfirije: Donja Gradina - zemlja natopljena suzama i krvlju

Autor:

ATV
19.04.2026 12:59

Komentari:

0
Његова светост патријарх српски Порфирије служио парастос у Доњој Градини
Foto: Srna

Nema uzvišenijeg niti moćnijeg mjesta sa kojeg se pozdrav "Hristos vaskrse" može silnije izreći i dalje čuti nego na mjestu raspreća našeg nevinog Gospoda pokraj Jerusalima i ovdje na mjestu najstrašnije golgote srpskog naroda - u Donjoj Gradini, rekao je danas Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije

"Sabralo nas je ovo sveto mjesto - Donja Gradina, zemlja natopljena ljudskim suzama i ljudskom krvlju, ali i osvećena molitvom", rekao je patrijarh.

On je istakao da su tu riječi suvišne i da je prvenstveno potrebna tišina srca, tišina u kojoj osluškujemo i čujemo glas onih koji su svojim stradanjem osvjedočili vjeru, ljubav i dostojanstvo ljudskog lika.

"Potrebna je iznad svega čista molitva. Zato se danas molitveno poklanjamo Svetim jasenovačkim mučenicima, nevino postradalima, našim precima i rođacima, susjedima, jednom riječju, našim sunarodnicima", poručio je patrijarh Porfirije.

Patrijarh je istakao da se molitveno poklanjamo mučenicima koji su kroz tamu užasnog ustašnog zla ušli u svjetlost vaskrsenja.

"Njihovo stradanje je prevazišlo vrijeme i prostor i postalo svjedočanstvo vjere koja se ne gasi. Sjećamo se ne samo svojih već i žrtava iz jevrejskog i romskog naroda. Sjećamo se i svih nedužno stradalih bilo kada i bilo gdje, bilo kome da pripadaju", rekao je on.

Patrijarh Porfirije je naglasio da smo danas, na našu žalost i sramotu, suočeni sa bespotrebnim krvoprolićima koji za sobom ostavljaju nove nevine žrtve.

"Posljednju riječ ima ljubav i naš Isus Hristos, koji je vaskrsao i pokazao da tama ne može da sakrije svjetlost. Ne dolazimo da se sjećamo prošlosti već i da učimo od žrtava kako da živimo u sadašnjosti da čuvamo vjeru u srcu i ne dozvolimo da nam se srce ispuni gorčinom. Da ostanemo ljudi mira, zajednice, pravde, koji znaju da je život predivni dar božji i da bog ima posljednju riječ", rekao je patrijarh srpski.

(RTRS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Patrijarh Porfirije

Dan sjećanja

Donja Gradina

Parastos

NDH

nevine žrtve

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Hercog: Donja Gradina podsjetnik na zlo i simbol borbe protiv bezrazložne mržnje

13

43

Karan: Donja Gradina i Jasenovac vječna opomena čovječanstvu

13

40

Izaslanik Donalda Trampa u Donjoj Gradini: Ko je Jehuda Kaplun?

13

24

Nijemci više ne traže stanove? Sve zbog straha od viših kamata

13

13

Crvena zvezda zabranila dolazak Bake Praseta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner