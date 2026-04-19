Vijence u Donjoj Gradini položile delegacija Republike Srpske, Srbije, SAD i Izraela

Na Grobnom polju Topole u Spomen-području Donja Gradina kod Kozarske Dubice položeni su vijenci u znak sjećanja na pola miliona Srba, 40.000 Roma i 33.000 Jevreja ubijenih u jasenovačkom sistemu koncentracionih logora Nezavisne Države Hrvatske /NDH/ i njihovom najvećem stratištu Donjoj Gradini.

Vijence je položila delegacija Republike Srpske predvođena predsjednikom Sinišom Karanom i delegacija Srbije, koju u Donjoj Gradini predvodi predsjednik Aleksandar Vučić.

Vijenac je položila i delegacija Sjedinjenih Američkih Država predvođena specijalnim izaslanikom za borbu protiv antisemitizma Jehudom Kaplunom, kao i delegacija Izraela, predvođena višim savjetnikom u Ambasadi Države Izrael Ernestom Grinom.

Cvijeće i vijence su položili i predstavnici Udruženja bivših logoraša iz Drugog svjetskog rata, delegacija romske zajednice, kao i predstavnici diplomatskog kora.

Nakon polaganja vijenaca i cvijeća, na platou pored grobnog polja Topole biće služen parastos i pomen žrtvama ustaškog zločina – genocida NDH, te obraćanje zvaničnika.

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine i 81 godinu od proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac zajednički obilježavaju vlade Republike Srpske i Srbije.

Sistem logora smrti NDH obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina kao najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac formirana je avgusta 1941. godine.

Posljednji preživjeli zatočenici ustaškog koncentracionog logora Jasenovac počeli su proboj 22. aprila 1945. godine da bi se spasili iz te fabrike smrti, najveće na jugoistoku Evrope.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo 20.000 d‌jece, prenosi Srna