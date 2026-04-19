Logo
Large banner

Crvena zvezda zabranila dolazak Bake Praseta

19.04.2026 13:13

Komentari:

0
Бака прасе
Foto: Printscreen/Instagram/Baka Prase

Zanimljivo je bilo u derbiju 1. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine, baš kao što je i u od‌jecima dan poslije utakmice na stadionu "Rajko Mitić".

Za razliku od prethodnih duela, ovog puta nije bilo kompletne uprave novosadskog kluba, koja se nije pojavila na najvećem srpskom stadionu.

Razlog je krajnje neobičan, ali kako prenosi "Sport klub", leži u činjenici da Crvena zvezda nije izdala ulaznicu za svečanu ložu jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem pod nadimkom "Baka Prase".

Scena

Ilić već neko vrijeme ima saradnju sa novosadskim klubom, najviše u smislu marketinga, a nerijetko je bio i dio delegacije uz rame sa predsjednikom Dragoljubom Zbiljićem.

To je bila namjera Novosađana i ovog puta, ali je Zvezda to zabranila, pa je kompletna uprava odlučila da ne dođe na najveći srpski stadion.

Umjesto na licu mjesta, svi su utakmicu gledali u jednom restoranu, a pored Zbiljića je sjedio i pomenuti "Baka Prase".

Scena

Svoje mišljenje su u nedjeljnom derbiju izrazili i navijači Crvene zvezde, tako što su na gostujućem ulazu na "Marakanu" iscrtali prasiće i putokaz za obor, uz poruku:

"Ovde ulazimo, Gari".

Poslije meča se oglasio i sam Bogdan Ilić kratkom porukom:

"Čestitam Zvezdi na poštenoj pobjedi. Nije sudija bio plaćen uopšte", poručio je jutjuber.

Podijeli:

Tagovi :

FK Crvena zvezda

Baka Prase

stadion

zabrana

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Hercog: Donja Gradina podsjetnik na zlo i simbol borbe protiv bezrazložne mržnje

13

43

Karan: Donja Gradina i Jasenovac vječna opomena čovječanstvu

13

40

Izaslanik Donalda Trampa u Donjoj Gradini: Ko je Jehuda Kaplun?

13

24

Nijemci više ne traže stanove? Sve zbog straha od viših kamata

13

13

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner