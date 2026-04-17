Partizan ne pristaje na pomjeranje derbija!

17.04.2026 20:34

Партизан - Жалгирис утакмица Евролиге
Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da je danas poslao zvaničan zahtjev za odlaganje utakmice posljednjeg, 8. kola Top 8 faze ABA lige protiv Partizana. Ipak, njihov predlog je odbijen, a crno-bijeli računaju na derbi u ABA ligi koji se igra ove nedjelje. Tim povodom su se i oglasili.

Naime, na jednoj strani, crveno-bijeli žele da odlože meč koji je predviđen za nedjelju. Izabranike Saše Obradovića očekuje nastup u plej-inu Evrolige, pa su zatražili da se pronađe rješenje u skladu sa kalendarom.

Ipak, u kratkom razgovoru za portal Sportissimo, predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović je istakao da je Partizan obaviješten o zahtjevu Crvene zvezde za pomjeranje derbija. Međutim, Partizan kaže da ne pristaje na tako nešto.

Tako, Partizan se oglasio na mrežama i potvrdio da želi da odigra derbi ove nedjelje:

- Vidimo se u nedjelju, Beogradska Arena, 19.30 - napisali su na društvenim mrežama.

