Ubjedljiv poraz Zvezde

16.04.2026 23:00

Убједљив пораз Звезде
Foto: Tanjug/AP

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju od Real Madrida rezultatom 103:82 u 38. kolu Evrolige.

Zvezda je samo u prvih deset minuta bila ravnopravan protivnik, nakon čega je Real pokazao svu svoju snagu i rutinski došao do novog trijumfa.

Crveno-bijeli su tako ostali bez šanse da se direktno plasiraju u plej-of, te ih očekuje učešće u plej-inu, što je posljednja šansa.

Ekipa Saše Obradovića je odlično otvorila susret u prestonici Španije, pre svega zahvaljujući izuzetnom šutu za tri poena. Razigrani Nvora predvodio je goste u uvodnim minutima, a crveno-bijeli su brzo stekli prednost uz čak šest pogođenih trojki u prvoj dionici. Agresivna odbrana i zonski presing unosili su nesigurnost u igru domaćina.

Ipak, kako je vrijeme odmicalo, Real je postepeno uspostavljao kontrolu. Predvođen raspoloženim Kampacom, "kraljevski klub" je počeo da kažnjava pad u igri Zvezde, prije svega kroz igru u reketu i sa linije slobodnih bacanja.

Serija domaćina u drugoj četvrtini donela je preokret, a problemi gostiju u organizaciji napada i veliki broj izgubljenih lopti omogućili su Realu da na poluvrijeme ode sa dvocifrenom prednošću – 56:44.

Nastavak nije donio promjenu odnosa snaga. Zvezda je u više navrata pokušavala da se rezultatski vrati, pre svega zahvaljujući ofanzivnom skoku i pojedinačnim rješenjima, ali nije uspjevala da ozbiljnije ugrozi domaćina. Najbliže je prišla sredinom treće četvrtine, kada je serijom poena smanjila zaostatak na sedam poena.

Međutim, Real je svaki nalet gostiju brzo neutralisao. Trojke Kampaca i Ljulja, kao i sigurna igra u napadu, vraćale su prednost na stranu španskog tima. Do kraja treće deonice, domaćin je ponovo stekao komotnu razliku (77:63), čime je praktično riješio pitanje pobjednika.

U posljednjoj četvrtini, Real je dodatno pojačao ritam i uvećao prednost na više od 20 poena. Zvezda je u tom periodu djelovala bez energije i rješenja, a defanzivno je odigrala jednu od najslabijih partija u sezoni. Završnica je protekla u mirnijem ritmu, uz rotacije u oba tima i jasan utisak da se čeka posljednji zvuk sirene.

Hezonja je sa 19 poena predvodio Real, dok je Kampaco ubacio 16, uz osam asistencija. Maledon je postigao 12, a Feliz i Garuba po deset poena.

Nvora je bio najefikasniji u Zvezdi sa 15 poena, a jedan manje je dodao Moneke. Izundu, Dobrić i Batler su ubacili po deset poena.

Zvezda će poslije utakmica koje su na programu u petak dobiti rivala u plej-inu, čiji prvi mečevi se igraju u utorak 21. aprila.

(RTS)

KK Crvena zvezda

Real Madrid

Evroliga

