Zvezda je u Top 10: Izuzetno važna pobjeda protiv Asvela

Autor:

ATV
10.04.2026 22:45

Komentari:

0
Кошаркаши Црвене звезде
Foto: KK Crvena zvezda

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su izuzetno značajnu pobjedu na gostovanju Asvelu u Evroligi.

Crveno-bijeli su nakon velike borbe dodali gas u posljednjoj četvrtini i slavili rezultatom 93:106.

Iako posljednja ekipa na tabeli Asvel je pružio Zvezdi dostojan otpor u utakmici koja je odlučila budućnost Beograđana u elitnom takmičenju.

Još dok se utakmica igrala Zvezdi su stigle veoma loše vijesti jer je Monako, direktni konkurent za daljnji plasman, pobijedio Barselonu sa 93:86.

Stoga je srpskom timu bila neophodna pobjeda kako bi se plasirala u Top 10 Evrolige.

Imala je Zvezda pobjedu u džepu već nakon prvog poluvremena, ali onda slijedi pad koji je crveno-bijele mogao skupo da košta. Ponovo su stari problemi došli do izražaja, pad koncentracije i to u ključnom dijelu utakmice.

Međutim, Džered Batler se konačno pojavio na terenu poslije nekoliko mečeva koje je odigrao loše, uzeo loptu kada su drugi bili nervozni - i sam slomio otpor Asvela za 21. pobjedu Zvezde.

Pored Batlera dobre role su imali, prije svega Izundu, kao i Nvora odnosno Moneke, uz standardnu sigurnost Šemija Odželeja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Lion Zvezda

Asvel Zvezda

KK Crvena zvezda

Evroliga

Više iz rubrike

Košarka

Poraz Partizana u meču koji je bio u znaku Vujoševića

4 h

1
Košarka

Loše vijesti za Crvenu zvezdu

5 h

0
Košarka

Da se naježiš: Dirljiv oproštaj od Vujoševića na meču Partizan - Žalgiris

6 h

1
Košarka

Mamu ti: Emotivan oproštaj od Duška Vujoševića

6 h

0

Nova pobjeda Borca, pao Rudar

Koji položaj spavanja je najzdraviji?

Ovako izgleda tabela Evrolige poslije meča Asvel - Zvezda

Pucnjava u centru grada: Tragovi krvi vidljivi na trotoaru

