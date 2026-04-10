Zvezda je u Top 10: Izuzetno važna pobjeda protiv Asvela

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su izuzetno značajnu pobjedu na gostovanju Asvelu u Evroligi.

Crveno-bijeli su nakon velike borbe dodali gas u posljednjoj četvrtini i slavili rezultatom 93:106.

Iako posljednja ekipa na tabeli Asvel je pružio Zvezdi dostojan otpor u utakmici koja je odlučila budućnost Beograđana u elitnom takmičenju.

Još dok se utakmica igrala Zvezdi su stigle veoma loše vijesti jer je Monako, direktni konkurent za daljnji plasman, pobijedio Barselonu sa 93:86.

Stoga je srpskom timu bila neophodna pobjeda kako bi se plasirala u Top 10 Evrolige.

Imala je Zvezda pobjedu u džepu već nakon prvog poluvremena, ali onda slijedi pad koji je crveno-bijele mogao skupo da košta. Ponovo su stari problemi došli do izražaja, pad koncentracije i to u ključnom dijelu utakmice.

Međutim, Džered Batler se konačno pojavio na terenu poslije nekoliko mečeva koje je odigrao loše, uzeo loptu kada su drugi bili nervozni - i sam slomio otpor Asvela za 21. pobjedu Zvezde.

Pored Batlera dobre role su imali, prije svega Izundu, kao i Nvora odnosno Moneke, uz standardnu sigurnost Šemija Odželeja.