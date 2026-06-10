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Naučnici otkrili DNK mamuta starog 700.000 godina u zaleđenom izmetu vjeverice

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ATV
10.06.2026 22:42

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Вјеверица
Foto: pexels/Jay Brand

Naučnici su otkrili širok spektar DNK životinja iz praistorije, među kojima je i mamut star između 700.000 i 3.000 godina, u izmetu vjeverice očuvanom u permafrostu, odnosno zaleđenoj steni u Jukonu na sjeverozapadu Kanade, navodi se u studiji kanadskog Univerziteta Makmaster.

Tajler Marči, glavni autor studije izjavio je da istraživanje vjeveričjeg izmeta, iako izgleda manje privlačno od istraživanja kljova mamuta, daje spektakularnu količinu informacija i time dokazuje da je izmet potcijenjeni način da se sazna više o dalekoj prošlosti naše planete.

Pored DNK vunastih mamuta, naučnici su otkrili i genetski materijal vukova, bizona, konja, geparda i stotina biljaka.

Arkitičke kopnene vjeverice su aktivne samo četiri mjeseca u godini, dok ostatak vremena provode u hibernaciji.

„Tokom ovog kratkog perioda budnosti, one moraju da izađu napolje i jedu koliko god mogu“, objašnjava Marči.

Vjeverice pune svoje jazbine orasima, semenkama, lišćem, kostima, krznom i svim ostalim što mogu da pronađu, ali je s vremenom podizanje permafrosta trajno zapečatilo neke od jazbina i tako stvorilo savršeno očuvanu vremensku kapsulu.

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Tako su istraživači pronašli i slatku malu kopnenu vjevericu koja je bila zamrznuta u savršenom stanju.

„Zaspala je i nikada se nije probudila. Otkrivena je tek kada je paleontolog slučajno prolazio“, rekao je Marči.

Naučnici su rekonstruisali 18 mitohondrijalnih genoma, uključujući i šest vunastih mamuta koji su živjeli u različitim periodima, koji se prenose isključivo preko majke i omogućavaju istraživačima da prate poreklo predaka.

„Ovo podrazumeva sastavljanje fragmenata DNK, poput dijelova slagalice, korišćenjem računara“, izjavio je autor.

Kolosal, američka biotehnološka kompanija, nedavno je najavila plan da oživi vunastog mamuta koji je izumro prije oko 4.000 godina, a kompanija će moći da koristi genetske podatke kanadskog tima stručnjaka koji će biti javno dostupni.

„Oni imaju toliko DNK na raspolaganju, cijele genome iz različitih organizama. Naši nalazi će sigurno biti samo kap u moru“, rekao je Marči, koji je istakao da ne radi za kompaniju.

Marči je otkrio da njegov tim trenutno radi na drugoj studiji, koja opisuje šta pronađeni DNK otkriva o evoluciji vunastog mamuta, bez više detalja.

„Ne mogu da vjerujem da smo uspeli da dobijemo takve informacije iz veverčijeg izmeta“, rekao je on.

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