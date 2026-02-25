Noćna akcija navijača Torina: Razbacali su hrpu izmeta pred klupskim kampom

Navijači Torina izveli su noćnu akciju na ulazu u klupski trening kamp tako što su istovarili hrpu izmeta na samom ulazu te ga grabljama i lopatama razvukli duž cijele ceste.

Na ogradi su ostavili transparent s natpisom "S..nje kao Kairo", što je poruka predsjedniku kluba Urbanu Kairo.

Navijači Torina su očajni zbog toga što je njihov klub u posljednjih sedam utakmica pobijedio samo jednom, a u tom periodu najgori poraz bio im je 6:0 od Koma.

Torino nakon 27 kola zauzima tek 15. mjesto i ima samo tri boda više od ekipa koje se nalaze u zoni ispadanja.

🚨🇮🇹 A small group of Torino fans left poo outside their training ground after disappointment around team form. 💩 (@anperillo) pic.twitter.com/Agd4sFRsOa — EuroFoot (@eurofootcom) February 24, 2026

Nakon posljednjeg 3:0 poraza kod Đenove otpušten je trener Marko Baroni, ali navijači očito glavnim krivcem za krizu smatraju predsjednika kluba.

Podsjetimo, Torino je kultni klub i historijski gledano velikan italijanskog nogometa sa sedam naslova prvaka i pet osvojenih kupova.

Od Torina su više italijanskih titula osvojili samo Juventus, Milan, Inter i Đenova, ali posljednji Skudeto osvojen je 1976. godine.