Pao turski F-16, poginuo pilot

Turski borbeni avion F-16 srušio se rano u srijedu u zapadnoj provinciji Balikesir, pri čemu je poginuo pilot, saopštilo je Ministarstvo nacionalne odbrane Turske.

Kako se navodi u saopštenju ministarstva, izgubljen je radio-kontakt i praćenje letjelice koja je poletjela iz 9. Glavne komande mlazne baze u Balikesiru u 00:56 sati po lokalnom vremenu (21:56 GMT u utorak). Operacije potrage i spašavanja odmah su pokrenute, a olupina aviona je potom locirana.

"Naš pilot je poginuo kao šehid. Uzrok nesreće bit će utvrđen nakon istrage koju provodi tim za ispitivanje avionskih nesreća", navelo je ministarstvo, uputivši saučešće porodici pilota.

Ministar nacionalne odbrane Jaser Guler identifikovao je poginulog pilota kao majora Ratnog vazduhoplovstva Ibrahima Bolata.