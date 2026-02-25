Logo
Large banner

Pao turski F-16, poginuo pilot

Izvor:

Kliks

25.02.2026

07:19

Komentari:

0
Пао турски Ф-16, погинуо пилот

Turski borbeni avion F-16 srušio se rano u srijedu u zapadnoj provinciji Balikesir, pri čemu je poginuo pilot, saopštilo je Ministarstvo nacionalne odbrane Turske.

Kako se navodi u saopštenju ministarstva, izgubljen je radio-kontakt i praćenje letjelice koja je poletjela iz 9. Glavne komande mlazne baze u Balikesiru u 00:56 sati po lokalnom vremenu (21:56 GMT u utorak). Operacije potrage i spašavanja odmah su pokrenute, a olupina aviona je potom locirana.

"Naš pilot je poginuo kao šehid. Uzrok nesreće bit će utvrđen nakon istrage koju provodi tim za ispitivanje avionskih nesreća", navelo je ministarstvo, uputivši saučešće porodici pilota.

Ministar nacionalne odbrane Jaser Guler identifikovao je poginulog pilota kao majora Ratnog vazduhoplovstva Ibrahima Bolata.

Podijeli:

Tagovi :

F 16

Turska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џефри Епстајн

Svijet

Otkrivena tajna skladišta u kojima je Epstin čuvao dokumenta?

4 h

0
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Region

Mirjana Pajković najavila ulazak u politiku

4 h

1
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Svijet

Iran, carine, Vrhovni sud: Šta je Tramp poručio u godišnjem obraćanju naciji

4 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Žena iz BiH pronađena mrtva u Rimu

12 h

0

Više iz rubrike

Џефри Епстајн

Svijet

Otkrivena tajna skladišta u kojima je Epstin čuvao dokumenta?

4 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Svijet

Iran, carine, Vrhovni sud: Šta je Tramp poručio u godišnjem obraćanju naciji

4 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Žena iz BiH pronađena mrtva u Rimu

12 h

0
Хеликоптер

Svijet

Pao helikopter, među 15 žrtava sedmoro djece

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

17

Ovo su glavni razlozi odlaska u invalidsku penziju

11

07

Banjalučki SNSD oštro odgovorio Stanivukoviću: To pokazuje kako doživljava institucije Srpske

11

02

Bojić: Laktaši - lider u BiH po ulaganjima

11

00

Dodik o namjerama Šmita: "Riječ je o jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi na nivou BiH"

10

51

Otkriven gen koji smanjuje želju za cigaretama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner